Översiktsplanerare, Solna stad
Nu söker vi dig som vill bidra till stadens strategiska utveckling i rollen som översiktsplanerare.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med både stora och små stadsbyggnadsfrågor i en organisation där beslutsvägarna är korta och engagemanget stort. Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Solna är en av Sveriges mest tillväxtvänliga kommuner med många spännande stadsbyggnadsprojekt på gång. I Solna förenas stora stadsbyggnadsfrågor med den lilla kommunens överskådliga organisation.
Vill du vara med i arbetet med att ta fram Solnas nya Översiktsplan? Vi på Solna stad går nu in i en fas där det strategiska planeringsarbetet kommer att intensifieras och söker därför en översiktsplanerare för ett tidsbegränsat uppdrag. Du kommer att stötta vår projektledare för den nya översiktsplanen och bli en del av planenheten, där vi arbetar med både detaljplanering och översiktsplanering. För dig som gillar att arbeta i ett högt tempo med varierade arbetsuppgifter finns här möjligheten att påverka framtidens Solna.
Vårt erbjudande
Hos oss får du ett utvecklande och intressant uppdrag som engagerar. Under perioden du är hos oss kommer du att arbeta tillsammans med kunniga kollegor och bidra till ett viktigt skede i Solnas strategiska planering. Vi erbjuder en arbetsmiljö med goda förutsättningar för samarbete och lärande och du får ta del av våra förmåner såsom gym i stadshuset och friskvårdsbidrag. Vi sitter centralt i Solna centrum med god kollektivtrafik. Vi ser positivt på att medarbetare ges möjlighet till att arbeta på distans upp till två dagar i veckan där verksamheten så tillåter.
Vad innebär arbetet?
Som översiktsplanerare får du en bred, varierad och spännande roll med stort eget ansvar. Primärt kommer arbetsuppgifterna att vara kopplade till arbetet med en ny översiktsplan och övergången till ett nytt arbetssätt med digital översiktsplan och rullande översiktsplanering. Du deltar i regionala och mellankommunala forum och är med och bevakar stadens intressen i dessa frågor. Du deltar även i olika arbetsgrupper för strategisk planering inom staden och är länken mellan det strategiska arbetet i staden och vår detaljplaneverksamhet.
I Solna stad får du möjlighet att arbeta med en spännande stadsutveckling och många intressanta strategiska utvecklingsfrågor. Vi arbetar i ett högt tempo och vi jobbar med både mindre och större, mer komplexa, projekt. Något vi tror att du som söker ser som spännande då du kommer att ha en stor bredd i din vardag. Vi har flera stora, spännande stadsutvecklingsprojekt på gång - bland annat pågår just nu en stor omvandling av Hagalund, Bagartorp och Norra Hagastaden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad samhällsplanerare, fysisk planerare eller har studerat motsvarande högskoleutbildning. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att ha arbetat minst ett år med strategiskt arbete inom samhällsplanering samt vara välbekant med samhällsbyggnadsprocessen. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av projekt- och processledning och framtagande av en översiktsplan. Om detta arbete har skett i en politiskt styrd organisation eller offentlig verksamhet är det meriterande. En del av arbetet kommer att innehålla framtagande av material i GIS, därför är goda kunskaper och erfarenhet av att jobba i GIS meriterande.
Som person är du lyhörd och tydlig i ditt sätt att argumentera och har en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du tänker och agerar strategiskt och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är självgående och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Utöver de formella kompetenserna kommer vi även lägga stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Alexander Fagerlund, enhetschef för planenheten, på 08-746 34 34.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5/10-2025.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram detaljplaner när nya bostäder, kontor och skolor ska byggas och arbetar med bygglov, mätning och kartor. Vi arbetar med att förbättra Solnas yttre miljö och människors hälsa samt att bevara Solnas natur. Vi har ansvar för tillsyn av livsmedelshantering, inomhusmiljö och miljöfarliga verksamheter. Även naturvård och miljöövervakning ingår i förvaltningens ansvarsområde.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
