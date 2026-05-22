Översiktsplanerare
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Arkitektjobb / Kalmar Visa alla arkitektjobb i Kalmar
2026-05-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Kommunledningskontoret i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Vår kommun växer och i det arbetet har verksamhetens för stadsutveckling en viktig roll. Med helhetssyn, hög ambition och nyfikenhet utvecklar och förvaltar vi tillsammans ett hållbart fysiskt samhälle med god livskvalitet. På enheten Strategi och utredning arbetar idag strateger inom infrastruktur, mobilitet, klimat och miljö, statistik, projektledning och planering. Välkommen att vara med på vår resa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-22Arbetsuppgifter
Som översiktsplanerare på kommunledningskontorets verksamhet Stadsutveckling och exploatering blir din uppgift att driva kommunens långsiktiga arbete inom samhällsplaneringen framåt. Detta innebär arbete med uppdrag inom olika delar av den översiktliga fysiska planeringen. Bland annat förväntas du att samordna och leda projektgrupper, ta fram underlag, beställa utredningar, analysera förutsättningar, ta fram förslag och bereda beslutsunderlag till politiken. Arbetet kräver att du framtidsspanar och kan sortera vad som är relevant att lyfta in i den översiktliga planeringen för Kalmar.
Med överblick över kommunens övergripande mark- och vattenanvändning kommer du att leda och delta i framtagandet av underlag, planer, strategier och andra inriktningsdokument. Exempel på uppdrag är att ta fram och uppdatera översiktsplaner, tematiska tillägg till översiktsplanen, program med flera. Du får ett stort ansvar för att driva projekten från start till mål. Du ska också öka den interna kompetensen hos både medarbetare och beslutsfattare och är kommunens kontakt med andra myndigheter och organisationer. I arbetet ingår även medborgardialoger och annan extern kommunikation.
Utöver Viable Cities är kommunen just nu involverad i flertalet externfinansierade projekt till exempel Steppmark tillsammans med SGI, Utbytesprogram Compact Cities, Projekt genom Sydosttriangeln (Tillväxtverket). Vi söker fortsatt aktivt externfinansierade projekt löpande. I arbetsuppgifterna ingår att delta i och arbeta i dessa forum och projekt.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning med inriktning mot strategisk planering eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Din arbetslivserfarenhet ska innehålla arbete med översiktlig planering samt även projektledning och projektplanering. Du har kunskaper av plan och bygglagen och inom kommunala processer. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ta fram digitalt material/visualiseringar.
Vi ställer höga krav på din analytiska förmåga och din förmåga att samarbeta. Du behöver därför vara duktig på att kommunicera och lätt för att uttrycka dig ändamålsenligt i tal och skrift. För att driva ditt arbete framåt är det också nödvändigt att du kan självständigt ta ansvar, du är engagerad, taktisk, strukturerad och har förmågan att driva arbete mot uppsatta mål. För att lyckas i rollen krävs att du kan bygga intresse och få med dig både individer och grupper av politiker, medarbetare och allmänhet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922470