Överläkare Onkologi
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver högspecialiserad cancersjukvård inkluderande nationella uppdrag integrerat med forskning, utveckling och utbildning.
Inom verksamheten behandlas patienter med solida tumörformer. Här arbetar cirka 400 medarbetare inom öppen- och slutenvård med såväl medicinsk behandling som strålbehandling och cancerrehabilitering integrerat, med ett expanderande uppdrag. Vi har en stor klinisk prövningsenhet inkluderande Fas I/firstin human enhet. Stor kompetens och resurser för forskning och utveckling finns inom verksamheten. Medarbetare på kliniken bedriver preklinisk och klinisk forskning på avdelningen för onkologi inom Göteborgs Universitet. Onkologi är en del av område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som domineras av cancersjukvård och främst innehåller opererande specialiteter.
Arbetsbeskrivning
Team 1 är en sektion av verksamhet Onkologi som har hand om patienter med lungcancer, huvud-halscancer, matstrupscancer, hjärntumörer, lymfom, thyreoideacancer, neuroendokrin cancer, isotopbehandling och barnradioterapi. Vi arbetar både med strålbehandling och medicinsk cancerbehandling. Vi har en stor integrerad mottagnings- och behandlingsenhet i öppenvård samt en slutenvårdsavdelning. Klinisk forskning är prioriterat, vi driver och deltar i flera kliniska studier. Under 2025 integrerades lungklinikens behandlingsenhet i verksamheten vilket innebär att all lungcancerbehandling nu är samlad inom onkologin.
Vem söker vi?
Du är överläkare i onkologi och har stor erfarenhet av några av ovanstående diagnoser. Då lungcancerverksamheten nu expanderar är det en stor fördel om du besitter en djup kunskap inom detta område. Du har stor kunskap inom strålbehandling, med extra kompetens inom thorakal strålbehandling.
Du kommer att arbeta kliniskt med strålbehandling, mottagningsverksamhet samt deltaga i MDK'er. Intresse för forskning och undervisning uppskattas.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet inkluderande kreativitet och samarbetsförmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-10-02Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 5, Onkologi, Läkare onkologi Kontakt
Överläkare, Charlotta Fröjd 031-3428650 Jobbnummer
9537709