Oundbound Sales - Nya Kunder till Bokadirekt

2026-03-26
Vill du jobba i en roll där din prestation direkt påverkar affären? Där tempo, aktivitet och affärsdriv står i centrum - och där du bygger pipeline från grunden?
Nu söker vi en Outbound Sales till Bokadirekt - en roll för dig som trivs i telefonen, gillar att jaga affärer och vill utvecklas inom B2B-försäljning.
Om rollen
Det här är en renodlad outbound-roll med fokus på nykundsbearbetning. Du ansvarar för att identifiera, kontakta och kvalificera nya kunder - och driva affären från första kontakt till bokat möte och vidare mot avslut för att sen lämna över till en CSM.
Du arbetar strukturerat i sekvenser och bygger din egen pipeline, där din aktivitet är avgörande för resultatet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Prospektera och kontakta nya kunder via telefon och mejl
Identifiera beslutsfattare och skapa affärsdialoger
Boka och genomföra möten samt discovery-samtal
Arbeta med återkoppling och uppföljning för att driva affärer framåt
Bygga och utveckla pipeline i CRM
Testa och förbättra budskap och arbetssätt löpande
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i en högaktiv säljroll och motiveras av tydliga mål och resultat.
Du har:
Erfarenhet av försäljning, gärna via telefon
Vana att arbeta i högt tempo med många kontakter per dag
Ett starkt driv att skapa affärer och följa upp tills du når avslut
Struktur i ditt arbetssätt och förståelse för säljprocessen
Vidare pratar du flytande svenska och engelska. Det är meriterande om du har arbetat med SaaS eller tjänsteförsäljning. Som person är du uthållig, resultatorienterad och bekväm med att hantera invändningar. Du förstår att framgång i outbound handlar om disciplin, volym och kvalitet i varje dialog.
Anställningsform: Initial konsultanställning via PN och övergång till BokaDirekt om båda parter är nöjda (6mån)
Lön: Grundlön + provision (garantilön initialt)
Placering: Stockholm, Kungsgatan
Start: Så snart som möjligt
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Arbetsplats
Bokadirekt i Stockholm AB Kontakt
Alva Guimaraes Mohand Alva.mohand@pn.se Jobbnummer
9821089