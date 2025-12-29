Ortopedtekniker
Västra Götalandsregionen / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Göteborg Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta på en framåtriktad enhet där patienten står i centrum, och innovation och utveckling är en naturlig del i arbetet? Nu söker vi en ortopedtekniker till vår verksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg!Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Ortopedteknik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Skandinaviens största enhet inom området, med uppgift att försörja patienter i Göteborgsregionen med ortopedtekniska hjälpmedel.
Enheten har cirka 55 anställda. Vår huvudenhet ligger i lokaler på Falkenbergsgatan 3 där även produktionen är förlagd och vi bemannar dagligen sjukhusen i Storgöteborg. Vi arbetar tvärprofessionellt och ingår i flera teamverksamheter.
Utöver klinisk verksamhet har enheten också ett uppdrag att bidra till forskning och utveckling inom fältet. Exempelvis pågår en stor satsning inom scanning och implementering av 3D-printing inom verksamheten.
Ortopedteknik är också en del av det nationella högspecialiserade vårduppdraget (NHV) för dysmeli, där vi spelar en central roll i att säkerställa att patienter över hela landet får den bästa möjliga ortopedtekniska vården.
Om tjänsten
Som ortopedtekniker hos oss kommer bland annat arbeta med nyproduktion och reparation av ortopedtekniska hjälpmedel både i verkstad och sadelmakeri. Därutöver kommer du att träffa patienter tillsammans med legitimerad ortopedingenjör vid bland annat leverans besök vilket förutsätter att du har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående och arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt.
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Om dig
Du har har ortopedteknisk utbildning från Hälsohögskolan i Jönköping eller motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du kommer att arbeta i ett produktionsteam och har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående och arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt.
Då du arbetar i team och har kontakter med olika samarbetspartners och patienter behöver du ha en god samarbetsförmåga samt goda kunskaper i svenska.
Du är trygg och stabil i dig själv och kan både anpassa dig efter situationen och prioritera. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, vara van vid att ta egna initiativ och organisera samt planera ditt arbete självständigt.
Som person är du serviceinriktad, initiativrik, flexibel och ansvarstagande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga kvaliteter och social förmåga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik mottagning Göteborg Kontakt
Enhetschef, Carina Bronäs Sandberg 076-5064596 Jobbnummer
9664327