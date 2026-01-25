Ortopedingenjör
2026-01-25
Ortopedingenjörer till Skövde och Lidköping
Vill du arbeta i ett team där du både får möjlighet att påverka och omges av kollegor som stöttar och bidrar till en härlig arbetsmiljö? Då kan Ortopedservice vara rätt plats för dig, ansök idag!
Hos Ortopedservice får du inte bara ett utvecklande arbete utan också gemenskap - både på jobbet, på fritiden och vid våra gemensamma aktiviteter.
Hos oss får du dagligen möta patienter i situationer där ditt engagemang, din trygghet och ditt varma bemötande verkligen gör skillnad.
Vi vet att livet ibland behöver anpassas för att man ska kunna ta nästa steg. Därför finns vi här med stöd och praktiska lösningar, exempelvis vid flytt eller andra förändringar.
För att lyckas i rollen har du:
Är utbildad ortopedingenjör
Är positiv, ansvarstagande och gillar problemlösning
Trivs i en flexibel och serviceinriktad roll
Arbetar noggrant och känner ansvar för både patient och arbetsuppgift
Har erfarenhet inom yrket - meriterande men inget krav
Du som person är viktig för oss. Vi värdesätter att du fungerar väl tillsammans med våra medarbetare och bidrar till en god arbetsmiljö.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Ortopedservice med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Ortopedservice:
Ortopedservice är ett nytänkande och framåtsträvande företag som idag har mer än 35 år i branschen. Vi är idag cirka 45 medarbetare utspridda på våra fyra olika arbetsplatser och vi har förutom våra två ortopedtekniska avdelningar i Skövde och Lidköping, också två fysiska butiker i Skövde och Uddevalla. Vi driver även en webbutik där vår inriktning är skor, inlägg och ortoser. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9703117