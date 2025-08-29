Ortodontiassistent till Huddinge Specialistklinik
2025-08-29
Huddinge Specialistklinik AB är en modern och växande specialistklinik med inriktning på tandreglering och endodonti. Vi arbetar i team med specialisttandläkare, ST-tandläkare, tandsköterskor och ortodontiassistenter för att erbjuda våra patienter vård av hög kvalitet i en trygg och professionell miljö.
Vårt arbetssätt bygger på professionalism, engagemang och ett genuint intresse för varje patient. Kliniken är centralt belägen nära Huddinge Centrum och rymmer sex fullt utrustade behandlingsrum. På tandregleringsavdelningen arbetar två ortodontister, en ST-tandläkare i ortodonti samt två ortodontiassistenter.
Vi expanderar nu verksamheten och söker därför ytterligare en ortodontiassistent som vill bli en del av vårt engagerade team.Dina arbetsuppgifter
Som ortodontiassistent hos oss kommer du att vara en viktig del av teamet och bland annat:
Assistera ortodontister i det dagliga kliniska arbetet
Förbereda och följa upp behandlingar under handledning av tandläkare
Bidra till god service och ett professionellt bemötande för våra patienter
Utföra administrativa arbetsuppgifterKvalifikationer
Utbildad ortodontiassistent med några års erfarenhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Noggrann, serviceinriktad och med god samarbetsförmåga
Trevligt bemötande och förmåga att skapa förtroende hos patienter
God administrativ förmåga
Erfarenhet av Libretto och journalsystemet OPUS är meriterande
Vi erbjuder
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö i ett engagerat team
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling inom ortodonti
Tillsvidareanställning med inledande provanställningSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: info@huddingespecialistklinik.se
Urval sker löpande - vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: hailia@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Specialistklinik AB
Huddinge Stationsväg 5, 4tr (visa karta
141 35 HUDDINGE Jobbnummer
