Orefields Group söker en mekaniker!
Professionals Nord Luleå AB / Maskinreparatörsjobb / Kiruna Visa alla maskinreparatörsjobb i Kiruna
2025-11-14
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Kiruna
, Gällivare
, Boden
, Kalix
, Luleå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med tunga fordon i en varierad och lösningsfokuserad roll där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en driven mekaniker som vill skruva i allt från lastbilar till entreprenadmaskiner och personbilar. Här blir du en del av ett sammansvetsat team med stark teamkänsla och stor frihet under ansvar.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Orefields Groups räkning en mekaniker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Orefields Group under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Orefields Groups önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
• Stabil arbetsgivare med långsiktiga uppdrag.
• Varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
• Ett sammansvetsat och familjärt teamPubliceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker hos Orefields Group kommer du att arbeta med felsökning, reparation och underhåll av allt från tunga lastbilar och entreprenadmaskiner till personbilar. Arbetet utgår främst från verkstaden men kan även innebära uppdrag ute i fält i närområdet. Du kommer att jobba tätt tillsammans med ett erfaret och engagerat team där ni hjälps åt att lösa problem och se till att maskiner och fordon snabbt kommer i drift igen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och reparation av lastbilar, entreprenadmaskiner och personbilar
Förebyggande underhåll och service
Arbete i verkstad samt viss fältservice
Hantering av hydraulik och tunga fordon
Samarbete med övriga mekaniker och verkmästare i teamet
Arbetstiderna följer ett 7-7-schema, måndag till måndag, och det finns möjlighet till gemensamt boende för dig som överväger att flytta till området, tjänsten är belägen i Kiruna.
Vi söker dig som
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Orefields Group. Vi söker dig som är en driven och lösningsorienterad mekaniker med ett stort engagemang för ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt men uppskattar också att vara en del av ett sammansvetsat team där ni hjälps åt att nå gemensamma mål. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig efter varierande arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Det är viktigt att du har en praktisk inställning, en vilja att lära dig nya saker och en förmåga att tänka utanför boxen för att hitta smarta lösningar.
C-körkort är meriterande.
Krav för tjänsten:
• En teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet är ett krav för tjänsten.
• B-körkort.
• Flytande svenska i tal och skrift
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
#orefields-group #professionals-nord #mekaniker #hydraulik #pneumatik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orefields Group Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9604499