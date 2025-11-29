Ordningsvakt till Center Syd
Security Assistance Syd AB är ett auktoriserat bevakningsföretag med huvudkontor i Malmö. Vi erbjuder ett komplett utbud av bevakningstjänster såsom stationär bevakning, rondering, utryckning och larmcentraltjänster.
Utöver våra grundtjänster har vi specialistkompetens inom fastighetsjour och brandskydd, vilket gör oss till en flexibel och trygg partner för våra kunder.
Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, SSF 136 (larmcentral) samt SSF 1063 (bevakningsföretag).
Nu söker vi ordningsvakter till Center Syd i Löddeköpinge, ett av Skånes största köpcentrum.Publiceringsdatum2025-11-29Om tjänsten
Som ordningsvakt i köpcentrum är din viktigaste uppgift att skapa trygghet och trivsel för besökare och hyresgäster. Du är Security Assistances ansikte utåt och arbetar både förebyggande och ingripande när situationen kräver det.
Arbetet är varierande och socialt med många kontaktytor - här möter du människor från alla delar av samhället. Din närvaro ska inge lugn, men du behöver också vara redo att agera professionellt i mer utmanande situationer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Rondering i butiker, allmänna utrymmen och garage
Upplåsning och låsning
Ordning- och trygghetsskapande arbete
Service och stöd till besökare, hyresgäster och kund
Om dig
Vi söker dig som har hög integritet, servicekänsla och en naturlig vilja att hjälpa människor. Du har lätt för att kommunicera och kan behålla lugnet även när det blir stressigt.
Grundkrav:
Utbildad ordningsvakt eller inplanerad utbildning
Giltigt ordningsvaktsförordnande
Godkända gymnasiebetyg i svenska och engelska
Mycket god svenska i tal och skrift, god engelska
B-körkort
Ostraffad och med ordnad privatekonomi
Godkänd av Länsstyrelsen (ansökan sker via oss)
Meriterande:
Erfarenhet som ordningsvakt
Fler språkkunskaper
Ytterligare information
För anställning hos Security Assistance Syd AB krävs godkännande av Länsstyrelsen enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag. All personal prövas med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet och lämplighet. Detta innebär att uppgifter kan inhämtas från belastnings- och misstankeregister samt från Säkerhetspolisen.
Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell.
Lön och anställningsvillkor regleras av kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ordningsvakt - Center Syd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Security Assistance Syd AB
(org.nr 556672-8605), http://www.secass.se Kontakt
Helena Svensson helena.svensson@secass.se 040-6892459 Jobbnummer
