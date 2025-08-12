Orderplockare till E-handel - Bålsta - Heltid
2025-08-12
Gillar du att leverera hög kvalité och att arbeta i ett högt tempo? Då vill vi på Simplex gärna att du söker dig till oss!
Vi söker efter dig som vill ta nästa steg inom logistik och arbeta som lagerarbetare hos en av våra kunder i Bålsta.
Som lagerarbetare arbetar du självständigt med att plocka och packa på lagret. Arbetet innebär att packa varor utifrån en plocklista samt att arbeta nära med ut- och inleverans. Varje lagerarbetare arbetar utifrån sin egna plocklista, där plockningen sker utifrån en given tidsram. Det är ett varierande och spännande jobb där man har chansen att utvecklas utifrån sin vilja och kompetens.
Exempel på arbetsuppgifter:
Scanna in produkter i affärssystem
Samordna produkter utifrån en plocklista
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning! Eftersom du är vårt ansikte utåt hos våra kunder är det utav oerhörd vikt att du är kvalitetsmedveten. Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull.
Meriterande:
Körkort
Truckkort A+B
Arbetstider: Dag, kväll och natt
Start: Så fort som möjligt med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: 40h/vecka
Plats: Bålsta
Lön: Enligt ök
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
746 51 BÅLSTA Jobbnummer
