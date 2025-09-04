Orderplockare sökes i Malmö
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Malmö
2025-09-04
Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Vi söker just nu fler orderplockare till vår kund i Malmö. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta för att uppnå dagens plockmål. Arbetet är förlagt på vardagar under både dagtid och kvällstid. Arbetstiderna 07:00-15:30 samt från 14:30-20:00. Kunden tillämpar dag till dag bokning och du kommer att arbeta som konsult genom oss på Boxflow. I rollen som orderplockare arbetar du i en miljö som präglas av laganda och målinriktat arbete!Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kan komma att variera men du kommer huvudsakligen att arbeta med orderplock. Orderplocket utförs med hjälp av Pick By voice och du plockar antingen med vagn eller truck. Arbetsuppgifter som paketering och kvalitetskontroller av plocket kan också ingå.
Profil & bakgrund
För att lyckas i rollen tror vi att du sedan tidigare har erfarenhet av arbete som orderplockare. Det viktigaste är att du har rätt inställning och inte är rädd för att ta i när det behövs! Erfarenhet av Pick By Voice ses vidare som mycket meriterande. Som person tror vi att du är noggrann i ditt arbete och van vid arbete i högt tempoKvalifikationer
Svenska i tal & skrift
Erfarenhet av orderplock
Körkort & tillgång till bil
Truckkort A1-A4, B1-B4
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon. Urval & intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad, Perstorp och Borås. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 400 miljoner 2024 med fler än 1100 anställda
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211)
Boxflow Kontakt
Alexandra Lemvall alexandra@boxflow.com Jobbnummer
