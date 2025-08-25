Orderplockare / Lagerarbetare
2025-08-25
Är du noggrann, snabb och gillar att arbeta självständigt? Då kan du vara den vi söker!

Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa order till både företags- och privatkunder
Förbereda följesedlar och hantera frakter (bl.a. DHL)
Hålla ordning och reda i lagret
Vi söker dig som:
Är noggrann, effektiv och trivs med självständigt arbete
Klarar av fysiskt arbete
Har tidigare erfarenhet av lager/logistik
Har truckkort och kan köra självständigt
Placeringsort: Gnosjö/Hillerstorp
Arbetstid: 7:00-16:00Så ansöker du
Skicka gärna ditt CV och personligt brev till jobb_@teamworkbemanning.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
