Orderhanterare & Teknisk Beredare Stencil
2025-11-04
HP Etch AB är en av världens främsta tillverkare av högprecisionsetsade detaljer, med rötter i IBM 's fabrik på Elektronikhöjden i Järfälla har vi lång erfarenhet av fotokemisk etsning. Våra kunder finns framför allt inom elektronik-, medicin-, försvars- och övrig industrin, och en betydande del av vår försäljning går på export.
Bolaget ingår i Wickeder Group GmbH och kontor och tillverkning är beläget i Järfälla i västra Stockholm. Mer information finns på hemsidan: www.hpetch.se
Vi vill nu förstärka med en ny medarbetare:
Orderhanterare & Teknisk Beredare Stencil
Orderhanterarens syfte är att säkerställa att kund får en stencil levererad i tid enligt dennes order och specifikation, både gällande tid och kvalitet.
Syftet med rollen Teknisk Beredare är att säkerställa att produktionsberedningar finns tillgängliga för produktion inför produktionsstart, samt att dessa hänvisar till användandet av korrekt material, maskiner och verktyg, och att processen förklaras med tillräcklig tydlighet för att garantera att rätt kvalitet och god effektivitet på utförd tillverkning nås.
För att uppnå syftet med rollen tilldelas ett ansvar att göra material- och maskinval så väl som tids- och kostnadsregistrering, samt dokumentera detta i en formell produktionsberedning i vårt MPS-system.
Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. att;
• Ordermottagning, design, beredning & leveransbevakning av stenciler
• Verifiera innehåll i kundorder och vid behov kontakta kunden för utredning
• Upprätta tillverkningsorder och designa stencil i enlighet med kundens önskemål
• Ordermottagning av raklar
• Kvalitetsansvarig inom design & beredning av stenciler
• Back-up för att säkerställa att ramar till stenciler finns tillgängliga för produktion
• Upprätthålla förteckning över de ramar som våra kunder använder
• Följa upp och styra upp kvalitetsavvikelser rörande stenciler
• Underhålla mjukvara och biblioteksstruktur
• Notera viktiga händelser på respektive kund
Din profil:
• Kunskap om kretskortstillverkning är ett krav
• Komponentkännedom
• Engelska/Svenska i tal & skrift
• Erfarenhet från CAD/CAM mjukvaror, till exempel CAM350 eller motsvarande.
• Kunskap i Monitor & Lime är meriterande
• Du har en vilja att lära dig nytt, får saker gjorda och förstår vikten av nöjda kunder
• Lösningsorienterad och initiativtagande
• God samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens
Tillsättning sker så snart lämplig kandidat hittas. Företaget har kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: jennie.fors@hpetch.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 556545-1399), http://www.hpetch.se
