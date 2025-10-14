Orderadministratör till samarbetspartner
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Borlänge Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Borlänge
2025-10-14
Publiceringsdatum2025-10-14
Nu söker vi två st orderadministratörer till vår samarbetspartner utanför Borlängetrakten. Som orderadministratör arbetar du med att hantera kundbeställningar och se till att orderflödet fungerar smidigt - från att en kund lägger en order tills varan eller tjänsten är levererad och fakturerad. Du kommer att ta emot och registrera kundorder i affärssystem, följa upp orderstatus och leveranser. Du kommer att samordna med lager, inköp och transportörer för att säkerställa leverans i tid.
I arbetsuppgifterna ingår även:
• Hantera fraktdokument, följesedlar och tullhandlingar
• Svara på frågor om order, produkter och leveranser
• Hantera reklamationer, returer och krediteringar
• Göra enklare rapporter och uppföljningar
• Vara support i företagets ordersystemProfil
Vi ser gärna att du har erfarenhet från administration sedan tidigare. Du är noggrann, serviceinriktad och bra på att kommunicera. Du tar gärna egna initiativ och hjälper till där det behövs. Du är effektiv, prestigelös och strukturerad, med en stark ansvarskänsla och tar dig an uppgifter och problem med en positiv inställning. Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper engelska, i såväl tal som skrift. Du har god datavana och har tidigare erfarenhet av arbete i Microsoft Office-programmen. Du har B-körkort och tillgång till egen bil då vår samarbetspartner ligger utanför Borlänge.Så ansöker du
Detta är ett bemanningsuppdrag och du blir anställd direkt av Clockwork och uthyrd till vår samarbetspartner. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet.
Skicka in din ansökan på www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-11-02. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna Emma Gällstedt på emma.gallstedt@clwork.se
eller Casper Backby på Casper.backby@clwork.se
