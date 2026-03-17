Orderadministratör till Culinar
2026-03-17
Vill du arbeta med välkända varumärken och vara en central del av orderflödet i en väletablerad och innovativ livsmedelsindustri? Culinar söker nu en Orderadministratör till sitt kundserviceteam som vill bidra till hög leveransprecision, skapa professionell kunddialog och säkerställa att våra smak- och kryddprodukter når kunder i Sverige, Norden och Europa på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Här får du en nyckelroll i att hålla samman orderprocessen, bygga goda kundrelationer och vara länken som får våra interna flöden att fungera smidigt - varje dag.
Om rollen
I rollen som Orderadministratör ingår du i ett team och blir "spindeln i nätet" som håller ihop orderflödet från beställning till leverans. Du arbetar nära sälj/KAM, planering, produktion, inköp och logistik samt har löpande dialog med våra kunder - främst i Europa men även globalt. När tempot ökar är du den trygga och strukturerade navpunkten som prioriterar, kommunicerar tydligt och håller ihop helheten.
Exempel på arbetsuppgifter
• Registrera och hantera kundorder i affärssystemet
• Säkerställa att order och leveranser följer avtal och kundkrav
• Samordna med planering, produktion och logistik för leveransprecision
• Följa upp orderstatus och hantera avvikelser
• Bidra till förbättring av rutiner och processer
• Stötta sälj/KAM med order- och kundinformation
Din profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har en gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot ekonomi eller administration, samt erfarenhet av orderadministration eller annan administrativ roll där kundkontakt ingår. Du är van att arbeta i affärssystem och har god datorvana generellt, samtidigt som du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi eller Supply Chain. Det är även meriterande om du har erfarenhet av industri- eller livsmedelsbranschen och har arbetat i M3/Movex eller liknande affärssystem samt har förståelse för hur försörjningskedjan fungerar.
Vi söker dig som arbetar strukturerat och noggrant och som trivs med att hålla ordning på detaljer även när du hanterar flera flöden parallellt. Du är trygg i att prioritera när tempot ökar och kan arbeta självständigt, samtidigt som du samarbetar väl med andra och bidrar till att helheten fungerar. Du är förbättringsorienterad, tekniskt trygg och systematisk i ditt arbetssätt och tycker om att bidra till utveckling av rutiner och processer. Som orderadministratör har du många kontaktytor vilket gör att du är kommunikativ och professionell i ditt bemötande och skapar goda relationer både internt och externt.
Vardagen på Culinar
Vår främsta tillgång är våra engagerade medarbetare, och vi strävar efter att ge dem möjligheter att ständigt utvecklas både personligt och professionellt. Genom att leva efter våra värderingar - Engagemang, Mod, Omtanke och Ansvar visar vi att vi bryr oss om varandra och våra kunder och med vår mission - att sätta krydda på vardag och fest - skapar vi inte bara smakupplevelser, utan även en arbetsplats där glädje, nyfikenhet och gemenskap står i centrum. Genom samarbete, kunskapsdelning och en stödjande arbetsmiljö bygger vi en kultur där varje medarbetare bidrar till att göra varje måltid minnesvärd.
Övrig information
Placeringsort: Fjälkinge
Anställningsform: Tillsvidare, med start omgående
Arbetstid: Heltid, dagtid
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Customer Service Manager Björn Henningsson bjorn.henningsson@culinar.se
eller Junior HR Business Partner Amanda Svanberg amanda.svanberg@lyckebygroup.com
. Vi hanterar ansökningar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 17 april 2026. Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culinar Sverige AB
(org.nr 556192-5875)
Gamla Vägen 27 (visa karta
)
291 67 FJÄLKINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9803000