Orderadministratör

JobBusters AB / Inköpar- och marknadsjobb / Ludvika
2026-02-19


Din nya roll
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad Orderadministratör till ett ledande internationellt teknikföretag inom energisektorn i Ludvika.
Som Orderadministratör ansvarar du för att leverera professionell service till företagets kunder. Du arbetar med hela orderflödet - från offert och orderregistrering till leverans, uppföljning och betalning. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna funktioner och externa kunder för att säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Hantering av offertförfrågningar och orderläggning

Orderregistrering, ordergranskning och orderuppföljning

Säkerställa korrekt orderfrisläppning enligt gällande rutiner och policys

Koordinering av leveranser och orderdistribution

Uppföljning av betalningar och hantering av leverans- och betalningsvillkor

Identifiera, följa upp och lösa avvikelser eller fel i orderprocessen

Löpande kundkontakt och stöd i orderrelaterade frågor

Du bidrar aktivt till att förbättra processer och säkerställa att arbetet sker enligt uppsatta kvalitetsstandarder.
Företagspresentation
Vår kund är en global aktör som driver utvecklingen av framtidens energisystem - hållbara, flexibla och innovativa. Genom sina lösningar och tjänster hjälper de kunder inom energi- och industrisektorn världen över att möta dagens och morgondagens utmaningar.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: 100% på plats under introduktionsperioden (ca 2 månader). Därefter hybridarbete med cirka 70% närvaro på kontoret. Start: Enligt överenskommelse Slut: 2027-03-31, med möjlighet till förlängning Övrig information: Ett drogtest kommer att göras innan uppdragsstart. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Gymnasieutbildning (högskolestudier är meriterande)

Erfarenhet inom orderhantering, projektledning eller kundsupport

Förståelse för avtal, leverans- och betalningsvillkor

Goda kunskaper i Microsoft Office

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande.

Vi ser särskilt positivt på kandidater som har tidigare arbetslivserfarenhet inom projektledning och/eller kundsupport och som är vana att arbeta i strukturerade processer med flera parallella ärenden.

Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)

Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst

Extra ersättning vid föräldraledighet

Företagshälsovård

Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling

Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.

