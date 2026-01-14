Orderadministratör
Har du erfarenhet av orderadministration och ser dig själv som en serviceinriktad, effektiv och positiv lagspelare? Då kan det vara dig vi söker!
Vi på Randstad söker just nu efter dig med tidigare erfarenhet av orderadministration i ERP-system SAP för kommande uppdrag i Göteborg.
I rollen som orderadministratör kommer du att ansvara för att hantera order i företagets affärssystem och övervaka leveransprocessen. Detta innebär att du kommer att följa upp företagets leveranser noggrant. Du kommer även att ha daglig kontakt med externa kunder, vilket ställer krav på ett genuint intresse för kundservice, både via telefon och e-post.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten innebär många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt.
Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss
Ansvarsområden
Orderhantering: Registrera och bearbeta kundorder.
Dokumentation och rapportering: Hantera och dokumentera orderrelaterade dokument och skapa rapporter.
Kundkommunikation: Vara kontaktperson för kunder och ge support om order och leveranser.
Leveransbevakning: Övervaka leveranser för att säkerställa att de sker i tid.
Samarbete: Arbeta nära andra avdelningar för att effektivisera orderprocessen.Kvalifikationer
Har gymnasieexamen.
Behärskar flytande svenska samt god engelska i tal och skrift.
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med ERP-system SAP.
Har tidigare erfarenhet från orderhantering och leveransbevakning.
Har tidigare erfarenhet från service/kundtjänst.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
