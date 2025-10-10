Orderadministratör
2025-10-10
ValueOne söker en Orderadministratör för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom industrin i Ovanåkers kommun. Uppdraget startar omgående och löper på i 6 månader med möjlighet till förlängning.
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen
Som orderadministratör ansvarar du för att ta emot kundförfrågningar, koordinera offerter och registrera kundorder i nära samarbete med säljavdelning, planering och produktion. Du har löpande kontakt med kunder och följer upp ärenden för att säkerställa en hög servicegrad och ett smidigt flöde från beställning till leverans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och registrera kundförfrågningar samt hantera eventuella ändringar.
Koordinera offertprocessen i samarbete med säljare och planeringsavdelning.
Hantera kundorder och följa upp orderstatus.
Stämma av leveransplaner mot produktion och logistik.
Vara en länk mellan kunder eller säljbolag, planering, logistik och produktion.
Bidra till förbättringar av arbetssätt och rutiner inom kundsupport.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande roll inom tillverkande industri, exempelvis kundorderhantering, logistikadministration eller kundservice. Du har gymnasiekompetens och behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har arbetat med innesälj eller säljkoordinering, samt har god systemvana inom affärssystem och Microsoft 365.
Som person är du serviceinriktad och har lätt för att skapa förtroende i kunddialoger. Du är strukturerad, noggrann och van att hantera flera parallella uppgifter. Vi tror att du har en god samarbetsförmåga och drivs av att arbeta lösningsorienterat.
Ansökan
Ansökan och CV skickar du in via vår hemsida: http://valueone.se/aktuella-jobb/.
Vi hanterar ansökningar och tillsätter tjänster löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdragen är du välkommen att kontakta Emmy Aho på telefon: 076 513 40 22 alternativt 010 332 29 20. Ersättning
