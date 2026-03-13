Order- och kundsupport till SKF i Linköping
2026-03-13
Om företaget SKF Lubrication i Linköping är en del av SKF, en global ledare inom kullager, tätningar och roterande utrustning. Verksamheten i Linköping arbetar med högteknologiska smörjsystemslösningar för industrin och bidrar till innovation, kvalitet och hållbar teknik inom alla branscher.
Dina arbetsuppgifter Som order- och kundsupport hos SKF blir du en nyckelspelare i teamet och får en varierad vardag där du jobbar nära både kunder, leverantörer och kollegor. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Registrera och hantera ordrar
Ta fram offerter och följa upp leveranser
Ha löpande kontakt med kunder och ge support
Samarbeta med säljteamet och produktionen för att säkerställa smidiga leveranser
Fakturering och rapportering av avslutade arbeten
Din profil Det här jobbet passar dig som vill utvecklas i en administrativ roll med mycket kundkontakt. Du behöver ingen lång erfarenhet - vi letar efter dig med rätt inställning!
Vi söker dig som gillar att ha ordning och reda och har en lösnings orienterad inställning. Du trivs i en roll med mycket kommunikation och kontakt med olika personer. I ditt arbetssätt är du nyfiken, lär dig snabbt och gillar att ta egna initiativ.
För att fungera i rollen som order- och kundsupport har du:
Ett intresse för teknik och affärsprocesser
Grundläggande erfarenhet av administration eller orderhantering (från jobb, praktik eller studier)
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i IT och Office-paketet (Word, Excel, Outlook)
Erfarenhet av affärssystemet SAP
Ansökningsförfarande Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Skill där du blir anställd av Skill och arbetar ute hos SKF i Linköping. Uppdraget är en konsultlösning som initialt sträcker sig över en föräldraledighet, med start enligt överenskommelse.
Urvalet kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in ditt CV till oss redan idag. Vid eventuella frågor och funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Malin Åkerblom, malin.akerblom@skill.se
