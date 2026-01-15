Operatörer
Stoneridge Electronics AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Örebro Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Örebro
2026-01-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stoneridge Electronics AB i Örebro
, Solna
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Operatörer sökes till produktion på Stoneridge
Vi producerar högteknologisk elektronik till de största leverantörerna av lastbilar och bussar. Vi ser till att montera instrumentpaneler och färdskrivare med kvalitet i fokus, så att yrkeschaufförer ska känna sig säkra när de är ute på vägarna.
Som operatör arbetar du med den dagliga produktionen där arbetsuppgifterna kan vara att övervaka våra maskiner som monterar kretskort eller montera instrumentpaneler alt. färdskrivare.
Du måste ha fyllt 18 år då arbetet bedrivs i 3-skift. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, utan du utbildas på plats.Publiceringsdatum2026-01-15Profil
Vi söker dig som är noggrann i ditt arbete, där fokus ligger på säkert beteende och kvalité. Du är villig att förbättra, utmana och prova nya idéer samt lära in nya arbetssätt. Vi värdesätter egenskaper som hög arbetsmoral, flexibilitet och punktlighet. Som person är du självgående och initiativrik och tycker om att jobba självständigt såväl som i grupp. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse och är öppen och nyfiken på att lära dig ännu mer! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökanden.
Kompetens
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
· En plats hos ett spännande och framgångsrikt företag
· Arbetsgrupper med härliga medarbetare där glada miner och skratt bidrar till en god stämning
· Ett varierande arbete där dina personliga utvecklingsmöjligheter är mycket goda
· Möjlighet till extraarbete efter sommaren
· Vi har kollektivavtal vilket gör att vi är en schysst och trygg arbetsgivare
I dagsläget söker vi flertalet operatörer, så vill gärna att du inkommer med din ansökan så snart du har möjlighet, dock senast 27 januari 2026.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen tas ned.
Stoneridge Electronics ingår i den globala koncernen Stoneridge Inc. som har sitt huvudkontor i Novi i USA. Stoneridge Inc. har omkring 4500 anställda världen över och företaget omsätter ca 700 milj USD. Stoneridge Electronics utvecklar och producerar bland annat förarinformationssystem (t.ex. instrumenteringar), färdskrivare, elektroniska styrenheter, telematiksystem, elcentraler. Uppdragsgivare är världens främsta tillverkare av kommersiella fordon bl.a. Volvo, Scania, Daimler, MAN, Navistar och MACK. Stoneridge Electronics har ca 600 anställda i Europa och på fabriken i Örebro är vi ca 260 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stoneridge Electronics AB
(org.nr 556442-9388)
Adolfsbergsvägen 3 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Jobbnummer
9686799