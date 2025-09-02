Operatör vid behov till Contact Center i Malmö
2025-09-02
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vi söker fler engagerade Operatörer till på vårt Contact center där du blir en viktig del i vårt trygghets- och säkerhetsverksamhet. Du kommer att ta emot inkommande samtal och säkerställer att rätt åtgärd sätts in baserat på i förväg fastställda riktlinjer som tagits fram i överenskommelse med kunden.
Exempel på telefonitjänster som Contact center hanterar
Fastighetsjour
Trygghetsjour
Krisjour
Contact center ansvarar även för vår ledningscentral där du har ansvaret för väktarnas säkerhet via övervakning när de är ute hos våra kunder, både på rutinuppdrag och larmutryckningar. Du tar emot samtal från våra väktare och är behjälplig under hela deras arbetspass från deras uppstart till avslut. Du säkerställer att rätt åtgärd sätts in utan fördröjning och framför allt fungerar du som ett stöd för våra väktare när de utför ärenden ute hos kund som stundtals kan vara riskfyllda.
Tjänsten är en behovsanställning med arbetstider förlagda under dygnets alla timmar.
Som behovsanställd har du möjlighet att anpassa arbetet efter din vardag. Du kan få erbjudande om arbetspass både med framförhållning och med kort varsel, då behovsanställda ofta täcker upp för vakanser i ordinarie scheman. Arbetspass kan förekomma tidiga morgnar, dagtid, kvällar och nätter både på vardagar och helger.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationPubliceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Erfarenhet av telefonbaserat arbete och kommunikation
Då du kommer att använda datorn som ditt främsta verktyg, ser vi gärna också att du som söker har en god datorvana sedan tidigare. Erfarenhet av att arbeta med telefonbaserad kommunikation är meriterande.
Som person tror vi att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Vi ser gärna att du som söker har ett stort intresse för teknik och har lätt att förstå instruktioner.
Då du kommer att ha ett stort ansvar i din roll, men samtidigt jobba väldigt nära såväl kunder som kollegor, tror vi att du har lätt att jobba både självständigt men också i team. Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till Driftchef Therese Mårtensson på therese.martensson@securitas.se
.
Tjänsten är en behovsanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Vi kommunicerar i första hand via mail
Vi använder digitala intervjuer och tester som en del av vårt urvalsarbete
Sista ansökningsdag är 2025-09-16
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss hittar du på securitas.se Så ansöker du
