Operatör till medicinteknisk produktion
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb / Båstad Visa alla maskinoperatörsjobb i Båstad
2025-11-07
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Båstad
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad och har erfarenhet från tillverkande industri? Vill du ta nästa steg och arbeta inom den spännande medicintekniska branschen? Vi söker just nu en engagerad operatör till vår monteringsavdelning - en viktig roll i vår produktion där kvalitet, noggrannhet och teamarbete står i fokus. Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som maskinoperatör hos vår kund i Torekov, strax utanför Ängelholm. Arbetsuppgifterna innefattar montering av färdigproducerade detaljer, maskinskötning, materialpåfyllning, samt inställning och omställning av maskiner. Du kommer även att kontrollera förpackningar och bipacksedlar. Dokumentation på både svenska och engelska ingår i arbetet. Tjänsten är på heltid med 2-skift.
Vem är du?
Som person har du ett stort intresse för teknik och besitter ett noggrant tillvägagångssätt. Du har lätt för att sätta dig i nya arbetsuppgifter, har ett genuint intresse för maskiner, produktion och besitter god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och ser möjligheter i ditt arbete och vill arbeta proaktivt för en välfungerande drift.
Krav för tjänsten:
Rök- och snusfri
God teknisk förståelse och intresse för att arbeta med händerna
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av arbete inom tillverkande industri eller liknande produktionsmiljö
God förståelse i svenska och engelska både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av formsprutning
Arbetserfarenhet av läkemedelsindustrin och arbete i renrum
GMP-utbildning
Truckkort A+B
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9592982