Operatör till Diabs CNC-park
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder
DITT NYA JOBB
Ditt huvudsakliga uppdrag som operatör på CNC är att bearbeta detaljer i CNC-maskinerna. Du ställer in maskiner baserat på färdiga program och gör nödvändiga justeringar inför varje ny serie. Med ditt sinne för noggrannhet utför du egenkontroll på de detaljer du tillverkar, säkerställer att produkten håller den högsta kvaliteten och packar den enligt instruktion. Arbetet kräver flexibilitet och nyfikenhet - du kommer att arbeta med nya ritningar och ibland utmanas av snäva toleransnivåer där din noggrannhet verkligen gör skillnad.
Diabs CNC-park bedrivs idag av cirka 20 medarbetare, här blir du en självklar del av ett engagerat och kunnigt team.
VAD DU BEHÖVER KUNNA
Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-produktion eller ett starkt intresse för maskiner och teknik. Utöver detta har du nedanstående kvalifikationer:
Du är utbildad CNC-operatör alternativt har en teknisk gymnasial utbildning
Du har tal- och skrivkunskaper i både svenska och engelska
Du har truckkort och truckvana för ledstaplare
Du har kunskaper i ritningsläsning och mätteknik samt förmågan att göra kvalitetsbedömningar enligt dokumenterade krav.
VEM DU ÄR
Vi söker dig som har ett genuint intresse för CNC och vill utvecklas vidare. Du är noggrann, flexibel och ansvarsfull med en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du trivs i team men tar ansvar för dina egna uppgifter. Vi värdesätter rätt inställning och personlighet där du som person är positiv och har en hög arbetsmoral. Säkerhet samt ordning och reda är också av största vikt. YTTERLIGARE INFORMATION
Tjänsten motsvarar 100% och med goda möjligheter för ett övertag efter inhyrningsperiod. Vi tillämpar flera olika typer av skiftgång och denna tjänst kan bli förlagd till dagtid eller 2-skift.
Du får inte vara astmatisk eller allergisk mot isocyanater och epoxi.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
