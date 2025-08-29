Operatör sökes till AB Linde Maskiner
2025-08-29
Om jobbet
Vid Lindesjöns strand i det vackra Bergslagen har Linde Maskiner verkat sedan 1853. Mer än hälften av alla tunga lastvagnar som tillverkas i Europa har t.ex. plåtkomponenter från Linde Maskiner i sig. Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar. Vi är din partner i det mesta som rör plåt.
Vi söker nu förstärkning av en operatör till vår produktion. Du kommer främst arbeta med automatpressning. Arbetet kräver att du är tekniskt lagt och är mekaniskt intresserad.
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten, ansvarstagande och stresstålig. Du ska tycka om att arbeta i både i team och ensam samt drivas av att bidra till ett bra resultat.Det är även en fördel om du är problemlösare/lösningsorienterad i detta arbete.
Arbetet är förlagt måndag-fredag i 2-skift och startar alltid med en visstidsanställning med goda möjligheter till en tillsvidareanställning.
Krav för tjänsten:
• Krav är flytande svenska i tal och skrift
• Du ska ha truckkort. Minst A och B
• Tidigare erfarenhet av industriarbete
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Linde Maskiner
(org.nr 556039-7365), http://www.lindemaskiner.se Kontakt
Ahmad Entezar ahmad.entezar@lindemaskiner.se 0581-88355 Jobbnummer
9481734