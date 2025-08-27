Operatör sökes för vikariepool hos Norra Timber, Hissmofors!
Är du en erfaren eller nybliven operatör som vill ha ett varierande och utvecklande extraarbete hos Norra Timber? Då kan du vara den vi söker!
Norra Timber är en del av Norra Skog, en medlemsägd organisation som förädlar virke från de Norrländska skogarna och som drivs av att göra skogsägarlivet i Norrland så värdefullt som möjligt. Norra Timber söker nu drivna operatörer som vill arbeta i ett spännande och omväxlande extrajobb hos deras engagerade team i Hissmofors. Arbetet är förlagd på två - eller treskift vilket innebär att vi vill att du är öppen för att arbeta olika timmar under dygnet, även på vardagar.
Vi söker dig som:
• Studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%, detta är ett krav för tjänsten och vi kan inte gå vidare med dig som sökande om du inte uppfyller detta
• Har erfarenhet av att arbeta i industriverksamhet
• Är kvalitetsmedveten, flexibel och ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och bidrar till att sprida en god stämning
• Förstår säkerhet och kan följa instruktioner
• Är engagerad och lojal
• Är uthållig, noggrann och kapabel att utföra repetitiva arbetsuppgifter
Kvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%
• Gymnasieutbildning
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
Vi ser gärna att du har erfarenhet av praktiskt arbete, har du dessutom arbetat inom tillverkade industri är det extra meriterande
Meriterande:
• Truckkort med behörighet för minst B1
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och arbetar uthyrd till kund med start enligt överenskommelse. Vi ser långsiktigt på våra anställda och ett extrajobb hos oss innebär förhoppningsvis en fortsättning hos denna eller annan kund. Vi släpper inte duktiga anställda i första taget
Låter detta som någonting för dig? Vi träffar kandidater löpande och kommer att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person, vänta därför inte med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
