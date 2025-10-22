Operatör med känsla för teknik och kvalitet
2025-10-22
Vill du arbeta i en teknisk miljö där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus? Nu har du chansen att bli en del av vår kund i Markaryd. Ett företag med lång tradition inom tillverkningsbranschen och en stark framtidstro.
Vi söker engagerade och drivna Operatörer som vill bidra till en effektiv produktion och samtidigt vara med och utveckla vår verksamhet.Arbetsuppgifter
Som operatör hos oss blir du en viktig kugge i produktionskedjan. Du kommer bland annat att:
• Övervaka maskiner under pågående produktion för att säkerställa optimal drift.
• Mata material till maskiner för att hålla produktionen flytande.
• Utföra efterbearbetning och kvalitetskontroller av färdiga produkter.
• Bidra till ett jämnt flöde och förebygga produktionsstopp.
Arbetet sker i 3-skift.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi tror att du är en person som gillar att lösa problem, har tålamod och tar egna initiativ. Du är tekniskt intresserad, vill förstå hur saker fungerar och trivs med att arbeta praktiskt. Du har:
• Teknisk kompetens och god datorvana.
• Förmåga att arbeta självständigt men också i team.
• Ett intresse för att utveckla både dig själv och produktionen.
Information och kontakt
Urval och anställning sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Gummesson på 0470-34 83 72.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
