Operatör Kokeri/Blekeri
Metsä Board Sverige AB / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Örnsköldsvik
2025-12-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Är du vår nästa Operatör Kokeri/Blekeri?
Vill du arbeta i en modern processindustri där säkerhet, hållbarhet och utveckling står i fokus? Nu har du chansen att bli en del av vårt team på Metsä Board Husum! Vi söker en engagerad operatör till fiberlinjen för ett vikariat fram till den 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
Vad blir din roll hos oss?
Som fiberlinjeoperatör ansvarar du för drift och övervakning av kokeri, tvätt, syrgasblekning och blekeri. Du arbetar både i manöverrum och ute i processlokalen med att styra och optimera processerna från träflis till färdig blekt massa. Rotation mellan olika arbetspositioner inom fiberlinjen förekommer, vilket ger en varierad och utvecklande arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Övervaka och styra processer via styrsystem (DCS) samt utföra rondering.
Hantera driftstörningar och utföra enklare underhåll.
Följa säkerhetsrutiner och bidra till ordning och renhållning.
Delta i förbättringsarbete och optimering av processen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med skiftarbete och teamwork. Du är flexibel, kan snabbt ställa om vid förändringar och behåller lugnet i pressade situationer. Du tar initiativ, är självgående och har ett tydligt fokus på mål och resultat.
Kvalifikationer
Krav
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning (t.ex. matematik, kemi, fysik).
Förmåga att läsa och följa instruktioner samt förstå tekniska processer.
Hög säkerhetsmedvetenhet och noggrannhet.
Meriterande
Erfarenhet från processindustri eller liknande.
Grundläggande kunskaper i styrsystem/DCS och industriell IT.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett varierande och stimulerande arbete med stora möjligheter i en unik produktionsmiljö. Arbetstiden är förlagt till kontinuerligt 6-skift, du kommer ingå i ett av sex skiftlag där schemat innehåller friveckor. Arbetet utförs som ett lag där vår goda sammanhållning och våra kompetenta medarbetare ser till att just du lyckas i din roll och dina personliga egenskaper kommer till största möjliga nytta. Vi arbetar aktivt med arbetsrotation och det finns stora möjligheter till kompetensutveckling inom arbetsområdet både internt och externt.
Vid frågor som rör tjänsten är du välkommen att kontakta HR-Partner Evelin Winter, Evelin.Winter@metsagroup.com
Vid frågor som rör facklig information kan du kontakta ordförande på Pappers: 0663-18999
Säker arbetsplats
Vi har nolltolerans mot alkohol- och drogpåverkan. Som del i anställningsprocessen genomför vi drogtester; vi gör även slumpmässiga alkohol- och drogtester under anställningen.
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 18 januari 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metsä Board Sverige AB
(org.nr 556585-8866)
Bruksvägen 86 (visa karta
)
896 80 HUSUM Jobbnummer
9650937