Operatör CNC / Gas- & Plasmaskärning - Västerås
Erfaren Operatör CNC / Gas- & Plasmaskärning - är du den vi söker? Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Vi rekryterar till ett väletablerat industriföretag i Västerås med modern produktion och högt kvalitetsfokus inom skärning och ståltillverkning.Rekryteringen är konfidentiell och mer information lämnas längre fram i processen.Om tjänsten
Vi söker en operatör inom CNC-styrd gas- och plasmaskärning till produktionen. Rollen är central i produktionsstarten och innebär ansvar för att material skärs enligt ritning, instruktion och kvalitetskrav.
Arbetsuppgifter i korthet:
Operatörsarbete i CNC-styrd gas/plasmaskärning
Ritningsläsning och måttkontroll
Kontroll av skärsnitt, dimensioner och material
Godsmottagning och märkning av material
Förebyggande underhåll enligt plan
Rapportera avvikelser och säkerhetsbrister
Inventering samt övriga verkstadsuppgifter vid behov
Du har möjlighet att stoppa produktion vid kvalitets- eller säkerhetsavvikelser.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från verkstad, CNC eller skärande bearbetning.Du kan vara gas/plasmaskärare eller en senior CNC-operatör med kort startsträcka.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av CNC-styrda maskiner
Ritningsläsning och mätteknik
Erfarenhet av skärning, plåt, stål eller verkstad
Truck- och/eller traverskort (meriterande)
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet av Monitor eller liknande system är meriterande
Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs i produktion.Övrig information
Heltid / tillsvidare
Placering: Västerås
Pendling från närliggande orter fungerar bra
Konfidentiell rekrytering
Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 2210". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Navigatörgatan 6 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Arbetsplats
Sjölanders Mekaniska Kontakt
Jesper Falk jesper.falk@kraftsam.se 0736647840 Jobbnummer
9814568