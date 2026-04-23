Tycker du om att forma nya sätt att arbeta i högautomatiserade processer samtidigt som du får stora möjligheter att utvecklas tillsammans med oss? Då har vi en spännande utmaning för dig!
Vi söker nu en operatör till produktområdet Topphammar på Rock Tools i Sandviken, en del av affärsområde Mining.
Om jobbet
I den här rollen jobbar du tillsammans med dina kollegor med att tillverka borrutrustning i världsklass till gruvindustrin - alltid med säkerheten i första hand. Du har ett högt kvalitetsfokus och ett stort intresse för automation, robotisering och digitala lösningar, vilket verkligen kommer till sin rätt här i vår moderna produktion.
Då en av våra viktigaste drivkrafter i verksamheten är ständiga förbättringar är det viktigt att du visar stort engagemang och en strävan efter att skapa rätt förutsättningar för detta i våra arbetsprocesser.
Arbetet är förlagt till 4- eller 5-skift.
Om dig
Vi söker dig med avslutad teknisk utbildning på minst gymnasienivå - gärna inom automation och robotstyrning. Du har truckkort och erfarenhet av att jobba inom produktion och med robotceller. Du har även bra datorvana medan kunskap inom SAP är en fördel. Då vi arbetar i en global miljö och håller till i Sverige är det viktigt att du kan både engelska och svenska.
Du är kvalitetsmedveten, lösningsfokuserad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Dina flexibla egenskaper och positiva inställning gör också att du tycker att det är roligt med förändringar. Att erbjuda en hjälpande hand till kollegor är en självklarhet för dig och du är mån om att skapa bra samarbeten - en riktig lagspelare helt enkelt!
Vår kultur
På Sandvik arbetar vi med avancerad teknik och spännande innovationer men det är hos våra medarbetare vi hittar den verkliga nyckeln till framgång. Vi är övertygade om att mångfald skapar en bättre omgivning och att inkludering är en förutsättning för att nå goda resultat. Det betyder att vi stöttar varandra, delar med oss av kunskaper och välkomnar allas olikheter. Vill du veta mer om oss tipsar vi om ett besök på vår hemsida, LinkedIn eller Facebook.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Amir Malkic, rekryterande chef, 070-616 39 09
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.
Facklig kontaktperson:
Fredrik Håf 0120, IF Metall, 026 26 22 28
Ansvarig rekryterare: Tanja Benavides
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 10 maj, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0091289.
Vi eftersträvar en öppen och rättvis rekrytering och använder olika verktyg för att möjliggöra en objektiv process. När du söker denna tjänst kommer du därför få en inbjudan via email till att genomföra ett personlighets- och logiktest. Återkoppling kommer direkt efter genomfört test och urvalsprocessen startar efter sista ansökningsdatum.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
Affärsområde Mining är en globalt ledande utrustning och verktyg, reservdelar, tjänster, digitala lösningar och hållbara teknologier för gruv- och infrastrukturs industrierna. Tillämpningsområden omfattar bergborrning, bergavverkning, lastning och transportlösningar, tunneldrivning och stenbrytning. Omsättningen 2025 var cirka 63 miljarder SEK och antalet anställda omkring 18 400.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvik AB
(org.nr 556000-3468)
Södra Järngatan 1 (visa karta
)
811 33 SANDVIKEN Arbetsplats
