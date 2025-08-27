Operatör - Bockmaskin / Verkstadspersonal
2025-08-27
Är du händig, har god fysik och gillar att arbeta med plåt? Då kan du vara rätt person för oss! För kunds räkning söker vi nu en operatör till företagets bockningsmaskin.
Vi arbetar med löpande urval, är du intresserad - sök direkt. Dina nya kollegor väntar på att få hälsa dig välkommen!Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med bockning av plåt och andra verkstadsrelaterade uppgifter. Du blir en viktig del av produktionen och får möjlighet att utvecklas i en miljö där kvalitet och kundfokus står i centrum.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete med plåt, är händig, praktiskt lagd och har god fysik. Du har truckkort B3 (skjutstativstruck) samt behärskar svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av att tidigare arbeta vid en bockmaskin så är detta ett plus, men inget krav! Vi erbjuder intern upplärning för rätt person. Arbetet sker på dagtid.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum löpt ut. Välkommen med din ansökan!
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en hyrrekrytering, vilket innebär att IndustriSupport anställer den mest lämpande kandidaten och hyr ut denne till kundföretag under en viss period. Om samarbetet fungerar väl och båda parter är nöjda, erbjuds kandidaten en anställning hos kundföretaget. Denna anställningsform ger båda parter möjlighet att testa samarbetet innan de binder sig till en längre anställning.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9479462