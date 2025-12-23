Operativt ansvarig
2025-12-23
Operativt ansvarig - Unda Camping & Resort
Heltid · året runt · Uddevalla
Vill du leda den dagliga driften av en växande destination - med tydligt mandat, struktur och ett starkt team runt dig?
Unda Camping & Resort är en året-runt-destination med camping, stugor, restaurang, event och upplevelser. Verksamheten har de senaste åren byggts upp med tydlig rollfördelning, fasta årshjul och professionella arbetssätt. Nu söker vi en operativt ansvarig som äger vardagen och säkerställer att verksamheten fungerar stabilt, effektivt och med hög kvalitet - även när VD inte är involverad i det dagliga.
Det här är en central nyckelroll för dig som är trygg i ledarskap, gillar struktur och får planerade saker att hända i praktiken.
OM ROLLEN....
Som operativt ansvarig har du helhetsansvar för daglig drift, personal, scheman och genomförande på plats. Du är navet i den operativa organisationen och ser till att beslut, planer, kampanjer och event faktiskt genomförs på området - varje dag.
Du arbetar tätt tillsammans med:
• VD - ansvarar för strategi, prioriteringar och övergripande beslut
• PR-, Event- & Marknadsansvarig - ansvarar för synlighet, marknadsföring, kampanjer och planering av A/B/C-event
ANSVARSOMRÅDEN
Drift & genomförande
• Leda och ansvara för den dagliga driften
• Säkerställa kvalitet, gästupplevelse och fungerande flöden
• Arbeta efter fastställt operativt årshjul
Personal & ledarskap
• Personalansvar för operativ personal
• Schemaläggning, bemanning och uppföljning
• Vara en närvarande och tydlig ledare
Event & samordning
• Ansvara för genomförandet på plats av event och aktiviteter
• Samarbete med PR/Event/Marknad kring resurssättning
• Samordning med restaurang, kök, house keeping, reception och vaktmästeri
Uppföljning & förbättring
• Följa upp drift och genomförda aktiviteter
• Identifiera förbättringar
• Bidra till låg personberoendegrad
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av operativt ledarskap inom besöksnäring
• Är strukturerad och lösningsorienterad
• Trivs med ansvar och samarbete
• Vill drifta anläggningen som om den vore din egna
VI ERBJUDER
• Nyckelroll i växande verksamhet
• Tydlig struktur och mandat
• Nära samarbete med VD och PR/Event/Marknad
• Heltid året runt med konkurrenskraftig lön
Placering: Unda Camping & Resort, Uddevalla
Tillträde: Februari/mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: knut@undacamping.com
BTL AB
(org.nr 559288-3549)
unda 149
)
451 94 UDDEVALLA
Unda camping & resort
9663483