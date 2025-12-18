Operativ trafikinformatör
2025-12-18
Vill du vara med och göra skillnad för tusentals tågresenärer varje dag? I rollen som operativ trafikinformatör ansvarar du för att förmedla korrekt och snabb information och du är med och bidrar till att se till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Är du vår nya medarbetare?
Operativ trafikinformatörPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som operativ trafikinformatör ansvarar du för informationsspridning både internt och externt för att säkerställa att tågresenärerna och kunder får bra och tillförlitlig information om läget i tågtrafiken. Detta kan gälla allt från försenade och inställda tåg till byte av perrong. Det här är en roll där du når ut till många människor, och det är därför viktigt att du har en god kommunikationsförmåga och är noggrann i hur du uttrycker dig både i tal och skrift.
Du kommer att sitta i den operativa övervakningsmiljön på trafikcentralen och du samverkar tillsammans med flera andra funktioner. En operativ trafikinformatör måste vara beredd på oväntade, plötsliga och allvarliga störningar. Du är en viktig spelare i kommunikationen i lokalen för att föra vidare informationen. Du ansvar för att alla beslut kommuniceras vidare ut till resenärer och tågoperatörer och andra intressenter. Informationen du hanterar går ut via befintlig utrustning på stationerna och lägger grunden för information till olika hemsidor, appar och media. För att kunna göra det gäller det att du håller dig uppdaterad om läget i trafiken. Det gör du via datoriserade övervakningssystem där du arbetar med flera skärmar och system samtidigt, och genom att ha ett gott samarbete med kollegor och järnvägsföretag.
Tågtrafiken är igång dygnet runt under årets alla dagar. Som operativ trafikinformatör arbetar du i nuläget enligt ett schema i enlighet med detta, och det kommer att inkludera såväl vardagar, helger och nätter. En av de roligaste sakerna med det här jobbet är att ingen dag är den andra lik. Det innebär att det kan vara både lugna stunder men också gå från 0-100 om en incident eller olycka plötsligt uppstår.
Som operativ trafikinformatör får du ett lärorikt och spännande arbete med grundlig introduktion, utbildning samt handledning för en optimal start. Grundutbildningen är på 5 månader som sker på trafikledningscentralen i Stockholm, en del av utbildningen kan ske på annan trafikledningscentral.
Om aktuellt för utbildning på annan ort står Trafikverket för traktamente, logi och resor.
Grundlönen är på 30,500 - 31,500 för tjänsten och denna tillämpas även under utbildningstiden.
Övrig information
I denna rekrytering kommer webbaserade tester att användas som en del i urvalet.
Aktuell placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Vi kommer preliminärt att ha fysiska intervjuer från slutet av vecka 4 till vecka 8.
Intervjuerna kommer bestå av tre delar: arbetsprov i simulator, operativ medsittning och intervju.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).Kvalifikationer
Vem är du?
Som person är du kommunikativ vilket innebär att du på ett tydligt och tillförlitligt sätt kan förmedla information om trafikläget. Utöver detta krävs att du har god samarbetsförmåga, då du sitter i en operativ ledningsmiljö med flera kollegor som du har ett nära samarbete med. Du behöver även ha en god problemlösningsförmåga samt simultanförmåga med förmåga att arbeta under varierad belastning. Vi förväntar oss att du har förmåga att ta initiativ och kan skapa framdrift i arbetsuppgifterna du har framför dig. Eftersom anställningen innefattar utbildning innehållande självstudier och regelbundna kunskapstest, ser vi att du även kan och vill ta ansvar för ditt eget lärande.
För att bli operativ trafikinformatör krävs att du:
har gymnasieutbildning, alternativt motsvarande kunskaper från andra studier som Trafikverket bedömer som likvärdiga
har mycket god vana av att använda dig av flera olika digitala program och IT-system samtidigt
kan arbeta skift (dvs. både tidiga morgnar, dagtid, kvällstid, natt och helg)
har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta skift
har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i en övervakande/bevakande funktion, alternativt har du aktuell och relevant erfarenhet från arbete inom support eller kundtjänst (fördelaktigt om du hanterat flera olika ärenden samtidigt)
har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
har aktuell och relevant erfarenhet av att jobba framför flera skärmar samtidigt under tidspressSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/nyckelroller-pa-en-trafikcentral/#trafikinformator
