Operativ trafikinformatör
2025-10-21
Vill du vara med och göra skillnad för tusentals tågresenärer varje dag? I rollen som operativ trafikinformatör ansvarar du för att förmedla korrekt och snabb information och du är med och bidrar till att se till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Är du vår nya medarbetare?
Operativ trafikinformatör

Dina arbetsuppgifter
Trivs du som bäst när den ena dagen inte är den andra lik?
Som operativ trafikinformatör får du ett lärorikt, utmanande och roligt arbete med en gedigen introduktion, utbildning och handledning för att du ska komma in i arbetet på bästa sätt. Du börjar din anställning med en betald utbildning på plats vid Trafikledningscentralen i Göteborg. Våra operativa trafikinformatörer ser till att informationsflödet fungerar och att tågresenärerna får rätt information och goda möjligheter till alternativa resor, när det plötsligt händer något oväntat i trafiken. Detta kan gälla allt från försenade och inställda tåg till byte av perrong. Som operativ trafikinformatör har du en viktig roll när det gäller att samla in, sammanställa och förmedla vidare information om trafikläget, både till kollegorna i den operativa miljön och exempelvis järnvägsföretag. Det gör du via datoriserade övervakningssystem och samverkan med bland annat externa samarbetspartners, trafikledare och övriga trafikinformatörer. Du informerar tågresenärerna främst via plattformsskyltar, monitorer och högtalare samt lägger grunden för information till olika webbplatser, appar och media. När tågtrafiken fungerar som planerat kommer du att ha lugna perioder, där du framförallt övervakar och är beredd om läget i trafiken förändras.
Då verksamheten bedrivs dygnet runt innebär det att våra operativa trafikinformatörer arbetar olika skift enligt schema, årets alla dagar och dygnets alla timmar där även nattjänstgöring ingår. Grundlönen är på 29,000-31,000 kr för tjänsten och denna tillämpas även under utbildningstiden.
Övrig information
Bifoga ditt CV till ansökan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"!
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Intervjuer kommer att ske fysiskt på trafikledningscentralen i Göteborg vecka 48.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chefer Mia Khatab eller Malin Östangård
Kvalifikationer
Vem är du?
Du är en person som alltid har resenären i fokus och som trivs med att arbeta i en operativ och dynamisk miljö. Du är lyhörd och kommunikativ, och har lätt för att göra dig förstådd på ett lugnt och tydligt sätt. I det dagliga arbetet har du inga problem att hålla koncentrationen uppe även under lugnare stunder, och du förstår att även övervakning kräver skärpa och ansvar. Men du är också den som snabbt växlar upp när tempot ökar - du håller huvudet kallt, prioriterar rätt och löser situationen tillsammans med dina kollegor. Du gillar att jobba ihop med andra och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer. Samtidigt är du analytisk och proaktiv där du ser till att ligga steget före, alltid med resenärens bästa i åtanken.
Vi söker dig som:
har en gymnasieutbildning, alternativt tillskansat dig motsvarande kunskap genom andra studier
har minst 1 års arbetslivserfarenhet
har vana av att arbeta i flera olika digitala program och IT-system samtidigt
har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Vi ser det som meriterande om du:
har arbetslivserfarenhet från operativ verksamhet som till exempel en trafikledningscentral, larmcentral, driftledningscentral eller annan händelsestyrd verksamhet som vi bedömer som likvärdig
har aktuell erfarenhet av att arbeta obekväma arbetstider, såsom exempelvis skift (varierat mellan dag, kväll, helg och natt)

Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
om hur det är att arbeta som Trafikinformatörhttps://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/nyckelroller-pa-en-trafikcentral/#trafikinformator
Månadslön
