Operativ tekniker | Emerson | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-03-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Välkommen till Emerson - där innovation möter teknik och där du får möjlighet att bidra till framtidens hållbara lösningar. Hos Emerson blir du en del av ett kompetent team i en dynamisk och utvecklingsorienterad miljö, där du får du utrymme att växa, påverka och utveckla din tekniska kompetens.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
På Emerson arbetar produktionsavdelningen i produktgrupper där varje medarbetare har ett gemensamt ansvar: att leverera rätt produkt, med rätt kvalitet och i rätt tid. Som tekniker får du en varierad och utvecklande roll där du kommer att arbeta med avancerade produkter. Rollen innebär även fördjupad produktkännedom och kontinuerlig kundkontakt.
Arbetsvillkor
Arbetstid: Dagtid, heltid
Start: 26 april
Konsultuppdrag med möjlighet till övertag hos kundArbetsuppgifter
Montering av elskåp och installation av radarlösningar
Medverkan vid kundtester och funktionstester
Samarbete med produktionsteam och andra tekniker
Arbete enligt satta processer och kvalitetskrav
Rapportering och dokumentation
Om dig
Vi söker dig som är initiativtagande och trivs i en roll där samarbetet står i fokus. Du är strukturerad, prestigelös och har förmågan att se helheten. Du är lyhörd för kundens behov och har ett utvecklingsorienterat arbetssätt. Du trivs med ansvar och uppskattar en miljö där din noggrannhet och ordning skapar värde i det dagliga arbetet.
Formella krav
Gymnasiekompetens
Erfarenhet inom el
Erfarenhet som tekniker eller liknande tekniks roll
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
Teknisk utbildning
Erfarenhet av elskåpsmontering och tillverkningsindustrin
Erfarenhet av kundkontakt i tekniska miljöer
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Petra Dahdouh på petra.dahdouh@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7485607-1921353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9828624