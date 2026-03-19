Operativ specialist inom IT-/OT-säkerhet
2026-03-19
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Enheten Drift Process består av ett engagerat team med drifttekniker, processingenjörer, projektledare, miljö- och kvalitetsingenjör, systemförvaltare samt enhetschef. Vi arbetar nära varandra i våra lokaler vid Strävlidens ARV, cirka 3 km norr om centrum, där samarbete och god gemenskap är en viktig del av vår vardag.
Vill du vara med och bidra till en hållbar VA-försörjning för Stenungsund invånare?
Är du redo för en ny utmaning och vill vara en del av vår utvecklingsresa? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker en erfaren och driven operativ specialist inom IT-/OT-säkerhet till enheten Drift Process.
I denna roll får du en central funktion i att utveckla och säkra vår IT-/OT-miljö. Du kommer att arbeta nära verksamheten och bidra till att våra tekniska system fungerar stabilt, säkert och effektivt både idag och i framtiden.
Du erbjuds en varierande roll med stora möjligheter till utveckling, både inom enheten och inom kommunen som helhet.
Som operativ specialist inom IT-/OT-säkerhet kommer du bland annat att arbeta med:
* Efterlevnad av NIS2-direktivet, och i viss mån CER-direktivet, och andra relevanta regelverk.
* Bidra till utveckling av rutiner, processer och säkerhetsarkitektur för OT-miljön
* Drift och support av datorer, nätverk, programvara och hårdvara inom OT-miljön
* Drift och support av SCADA- och PLC-system, inklusive stöd till användare av dessa
* Test och införande av ny utrustning och nya system i OT-miljön
* Analys och hantering av hot mot OT-miljön
* Genomföra upphandlingar inom enheten, enligt LOU. Lagen om offentlig upphandling.
* Upprätthållande av teknisk dokumentation
Du arbetar med drift, support och förvaltning av IT/OT-miljön lokalt på Strävliden. Arbetsuppgifterna omfattar även tekniskt underhåll såsom felsökning, montage, provning och kontroll av anläggningar.
Tillsammans med externa IT-konsulter bidrar du till att utveckla driftsäkerheten och hantera driftstörningar. Rollen innebär stort eget ansvar och möjlighet att påverka samt delta i större utvecklingsprojekt.
Tjänsten är förlagd till dagtid, men beredskap kan bli aktuellt för den som har rätt kompetens inom drift av VA-anläggningar.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning inom IT/OT säkerhet, datateknik, nätverksteknik eller motsvarande YH-utbildning, alternativt likvärdig erfarenhet. Du har erfarenhet av IT-säkerhetsarbete såsom incidenthantering, sårbarhetsskanning och nätverkssäkerhet. Du besitter god kunskap i Microsoft Windows-miljöer och god förståelse och kunskap om NIS2-direktivet. Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
* Erfarenhet av drift och support av industriella kontrollsystem (ICS), PLC/SCADA och relevanta nätverksprotokoll (t.ex. Modbus, Profinet, OPC UA)
* Erfarenhet av Mitsubishi PLC-system och aktuella system som Sweedmeter och Dripdrop
* Erfarenhet av VA-verksamhet eller VA-projektering
* Erfarenhet av riskhantering eller projektarbete
* Erfarenhet från samhällsviktig verksamhet (t.ex. energi, vatten, transport eller industri)
För att lyckas i rollen är du strukturerad, ansvarstagande och Säkerhetsmedvetensmedveten. Du har ett serviceinriktat och professionellt arbetssätt och trivs i samarbeten med olika typer av intressenter.
Du är kommunikativ, lyhörd och har förmågan att skapa förtroende i både interna och externa relationer. Din nyfikenhet och ditt teknikintresse driver dig att ständigt utvecklas och ta dig an nya utmaningar.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313746".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298)
Enhetschef
Mazen Alsahaf mazen.alsahaf@stenungsund.se
9807137