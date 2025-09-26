Operativ Koordinator Cert-Se
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
CERT-SE förväntas öka sin operativa förmåga och kunna ge stöd till fler delar av samhället.
För att
lyckas med det behöver vi stärka vårt team och rekrytera en operativ koordinator för att
kunna öka den operativa förmågan och ge ytterligare stöd för att hantera och förebygga ITsäkerhetsincidenteroch cyberangrepp. Är det du som är vår nästa kollega?
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som operativ koordinator på CERT-SE leder du ett team med olika roller, bland annat it-säkerhetsspecialister, och ansvarar för att driva den dagliga operativa verksamheten. Det innebär att du fördelar och prioriterar resurser, incidenter och ärenden, samt säkerställer att arbetet utförs med hög kvalitet och effektivitet.
Vid större händelser och incidenter fungerar du som incidentledare, där du koordinerar analys, åtgärder och kommunikation. Du ansvarar också för uppföljning och lärande av inträffade incidenter för att utveckla både metoder och processer.
Rollen innebär nära samverkan med andra aktörer inom samhällsviktiga sektorer, både nationellt och internationellt, samt att vara en operativ kontaktpunkt internt. Du kan även delta i cybersäkerhetsövningar och gemensamma insatser.
Arbetet sker huvudsakligen under kontorstid, men vid akuta händelser kan andra arbetstider förekomma. Du kommer att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- god förståelse för nätverks- och systemarkitektur (t.ex. TCP/IP, brandväggar, IDS/IPS, logghantering).
- kunskap om sårbarheter, hotaktörers metoder (TTPs) och ramverk som MITRE ATT&CK.
- vana att arbeta med verktyg för incidenthantering, logg- och flödesanalys, SIEM eller liknande plattformar.
- förmåga att läsa och tolka tekniska rapporter, malwareanalyser och hotunderrättelser.
- god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska - att kunna förklara tekniskt komplexa händelser för olika målgrupper.
Det är meriterande om du har:
- arbete i en CSIRT/CERT/SOC eller ledningscentral.
- praktisk incidenthantering, forensik och logganalys.
- penetrationstester, red teaming eller hotjakt (threat hunting).
- IT-incidentrelaterade utbildningar eller certifieringar (exempelvis CISSP, GCIH, GCIA, CISM, CND, CEH).
- systematisk omvärldsbevakning och att omsätta den i operativ nytta.
- förbättrings- och utvecklingsarbete kopplat till processer, verktyg och arbetssätt.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Du är trygg i en koordinerande roll men har samtidigt tillräcklig teknisk förståelse för att snabbt kunna fatta välgrundade beslut under press. I din arbetsroll har du en god förmåga att ta initiativ, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Du är även van att arbeta både självständigt och i team.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Vi har nu inlett en ny fas i vår utveckling. Samverkan med det nationella cybersäkerhetscentret (NCSCSE) har intensifierats och på sikt kommer hela CERT-SE som funktion att överföras till NCSC-SE med FRA som huvudman
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Enheten för incidentkoordinering uppgift är att ingå i funktionen CERT-SE. I detta ingår incidenthantering, operativ samverkan och omvärldsbevakning för råd och stöd. Även mottagande av incidentrapporter genom desk och vakthavande.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Abbe Yasmine. Facklig företrädare är Carl Önne SACO-S, Jan Herremo ST och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
