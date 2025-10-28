Operativ juridisk expert/processförare
Vill du vara med och skydda Sverige och det demokratiska systemet? Är du jurist och trivs i en ansvarsfull roll där juridisk skicklighet och god analytisk förmåga är ett måste? Då ska du söka tjänsten som operativ juridisk expert/processförare hos Säkerhetspolisen, ett arbete där du är med och gör skillnad på riktigt.
Vårt uppdrag är Sveriges säkerhet.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Referensnummer: 2025-17178
Det här är ditt uppdrag
Som operativ juridisk expert/processförare arbetar du operativt och är en del av Säkerhetspolisens arbete med utlänningsärenden. Du stöttar medarbetare och chefer med juridisk kompetens och tillser att verksamheten bedrivs och utvecklas på ett rättssäkert sätt. Arbetet innebär bland annat att du driver dina egna ärenden, ger juridisk rådgivning och kvalitetssäkrar verksamhetens operativa arbete, framförallt rörande utlänningslagstiftningen. Du handlägger och föredrar ansökningar, beslut, remisser och överklaganden samt planerar och genomför årlig uppföljning kopplat till lagstiftning inom utlänningslagstiftningen.
Du företräder regelbundet Säkerhetspolisen vid förhandlingar i domstol i säkerhetsärenden och i förekommande fall håller du i myndighetens egna förhandlingar. Arbetet sker i nära samverkan med andra, både internt och externt, som Migrationsverket, Polismyndigheten och berörda departement.
Du planerar och genomför interna utbildningsinsatser och tillsammans med dina kollegor bidrar du aktivt till utveckling och införande av nya arbetsmetoder.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Juristexamen
Flerårig erfarenhet av och mycket goda kunskaper inom juridiskt arbete med utlänningslagstiftning vid myndighet, domstol eller Regeringskansliet
Erfarenhet av att processa ärenden i domstol
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du är van vid utredningsarbete och att sakligt och tydligt kunna författa juridiska texter
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i att använda olika IT-system på ett rättssäkert sätt
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet från Migrationsverket, gärna som processförare och/eller inom ärendehantering
Erfarenhet från brottsbekämpande verksamhet eller underrättelseverksamhet
Erfarenhet av arbete med metod- och utvecklingsarbete
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är engagerad och ansvarstagande i ditt arbete. Som person har du ett prestigelöst förhållningsätt med god samarbetsförmåga och du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.
Gott omdöme och en hög integritet utmärker dig och du kan hantera den komplexitet det innebär att balansera olika perspektiv i arbetet så som rättssäkerhet, etik, integritet och effektivitet. Rollen kräver hög juridisk skicklighet och mycket god analytisk förmåga. Du arbetet lösningsorienterat, kan lyfta blicken och se både sammanhanget och helheten i uppdraget.
Du är initiativtagande och har lätt för att prioritera och självständigt driva frågor. Du är van att arbeta i en förändringsorienterad organisation där snabba beslut kan behöva fattas och där du kan ta eget initiativ och vara självgående. Du arbetar strukturerat och tålmodigt, även under perioder med hög arbetsbelastning.
Då din roll innebär många kontaktytor, både inom och utanför myndigheten, ser vi att din kommunikativa förmåga är avgörande för att lyckas i ditt uppdrag. Att skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter faller sig naturligt för dig. Du är trygg i dig själv och har en god förmåga att coacha andra inom ditt specialområde. Du känner dig bekväm med att representera Säkerhetspolisen externt och är van vid att föredra inför såväl mindre som större grupper.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att ringa ansvarig rekryterare: 070-615 63 58
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansök genom att skicka in ditt cv och besvara urvalsfrågorna. Urvalsfrågorna hittar du i annonsen på vår hemsida.
