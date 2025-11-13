Operativ inköpare till Mondi Örebro
2025-11-13
Välkommen till Mondi Örebro, en organisation i framkant med fokus på en klimatsmart vardag!
Mondi är det stora lilla företaget - en arbetsplats där det bästa av två världar möts. Här finns alla funktioner och tillgång till den större koncernens resurser. Samtidigt erbjuder vi den mindre arbetsplatsens närhet och familjära stämning. Mondi Örebro AB, centralt beläget i Örebro, är ett företag i tillväxt och ständig utveckling och hållbarhet är kärnan i vår affärsstrategi. På Mondi är alla, oavsett position, engagerade i att bidra till en bättre värld.
Vill du ha en central roll i en verksamhet där teknik, kvalitet och hållbarhet möts, och är en driven och engagerad person som gillar en omväxlande vardag? Då ser vi gärna att du är med på vår fortsatta resa!
Just nu söker vi en Operativ inköpare för reservdelar och förbrukningsartiklar. Tillsammans med kollegor på underhållsavdelningen och produktionen får du möjlighet till ett kul och omväxlande jobb. Hos oss på Mondi får du chansen att arbeta med operativt inköp, lagerhållning och upphandling - och samtidigt bidra till att vår produktion rullar på smidigt varje dag.
Vår långa och gedigna historia inom pappersbranschen tillsammans med modernt tänkande och bra koll på marknaden, gör att vi står oss bra i den starka internationella konkurrensen. Våra produkter är en del av en klimatsmart vardag och vi har för avsikt att fortsätta vår framgångsrika utveckling.
Välkommen att bli vår kollega! Läs mer om hur det är att arbeta på Mondi: https://www.mondijobs.se/vara-medarbetare/
Vi erbjuder
Ett arbete där du har en omväxlande vardag i ett bolag där det händer mycket och är centralt beläget i Örebro. Kulturen präglas av en familjär anda med öppenhet och framåtanda. Du ingår i en internationell organisation men där besluten till mångt och mycket tas lokalt i Örebro. Att jobba på Mondi innebär också att du har stor påverkansmöjlighet och att du blir en viktig medarbetare i organisationen!
I rollen som Operativ inköpare är du direkt underställd vår underhållschef.
Om rollen
Som operativ inköpare ingår du i underhållsteamet på sju personer. I gruppen ingår även, elektriker, automationstekniker, mekaniker och underhållsplanerare.
Du blir navet för vår reservdels- och förbrukningshantering samt personlig utrustning och arbetskläder. Din roll blir att ansvara för att rätt material finns på rätt plats i rätt tid och vid behov söker du olika reservdelsalternativ och godkänner nya leverantörer - från reservdelar och skyddsutrustning till upphandling av entreprenörstjänster och serviceavtal. Du ansvara för inköp, administration och säkerställer rutiner för att allt ska fungera och löpa smärtfritt, samtidigt säkerställer du att våra inköp följer Mondis rutiner, regler och kvalitetskrav. Du blir en viktig kontakt mot leverantörer, entreprenörer och kollegorna inom underhåll och vår produktion.
I rollen kommer du även vara vår superuser och utbildare i SAP Material Management (SAP-MM) samt lägga upp och hantera reservdelartiklar med masterdata i SAP-MM.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill bli en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, stöttar varandra och ser till att både människor och maskiner mår bra och har erfarenhet från liknande arbete inom industrin. Har du dessutom utbildning inom området ser vi det som meriterande.
Då du kommer arbeta inom området underhåll och produktion är det en fördel att ha en grundläggande kunskap inom el, mek och automation och ser vikten av gott säkerhetsarbete.
Som person är du kommunikativ, har en positiv inställning och trivs både med att arbeta självständigt och vara en del av ett team. Du är engagerad, tar ansvar och gillar en omväxlande vardag. Du stimuleras av problemlösning och försöker se möjligheter och förbättringar i stället för problem och hinder. Rollen kräver både struktur och initiativförmåga så vi tror att du trivs med att kombinera administration, systemarbete och praktisk problemlösning. För oss är det är viktigt att du vill vara i en verksamhet där vi har roligt på jobbet.
Du pratar och skriver svenska obehindrat och är också van ta till dig viss information på engelska. Du är van vid och har goda kunskaper i Office 365, har du dessutom erfarenhet och kunskap inom SAP-MM ser vi det som meriterande.
Vi på Mondi Örebro är stolta över att vara ett ledande extruderingsföretag som skapar hållbara, miljösmarta barriärer mot till exempel fukt, fett och vind. Många möter våra produkter dagligen i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen. Vår långa historia inom pappersbranschen, tillsammans med modernt tänkande och bra koll på marknaden, gör att vi står oss bra i den internationella konkurrensen. Du hittar oss i centrala Örebro i det anrika Pappersbruksområdet. Vi är cirka 135 anställda inom bland annat produktion, utveckling, marknad, lager och logistik.
Mondi Örebro är det stora lilla företaget som förenar det bästa av två världar. Här finns alla funktioner och tillgång till den stora koncernens resurser i form av till exempel forskning och utveckling, och internationella karriärmöjligheter. Samtidigt har vi den mindre arbetsplatsens fördelar med korta beslutsvägar, ett flexibelt arbetssätt, en familjär stämning och ett inkluderande förhållningssätt där alla är lika viktiga.
Läs mer om vilka vi är och vad vi kan erbjuda dig på mondijobs.se och https://www.mondigroup.com/en/home/
Välkommen med din ansökan till Oakconsulting.se! Gärna så snart som möjligt, dock senast den 14 december.
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Maria Roseen, 070- 259 05 07.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-mail. Ersättning
