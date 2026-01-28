Operativ inköpare EuroMaint Örebro
2026-01-28
Vill du vara med och bidra till effektivt och kostnadsmedvetet inköp i ett dynamiskt och expansivt företag? Som operativ inköpare hos oss på EuroMaint Örebro får du en central roll i att säkerställa att våra leverantörer levererar rätt material, i rätt tid och till rätt kostnad.
Om rollen
I rollen kommer du ansvara för inköp av material och tjänster med leverantörsramavtal som grund, samtidigt som du kontinuerligt arbetar med att upprätthålla goda relationer med både nya och befintliga leverantörer. Du kommer bl.a. att:
* Lägga inköpsorder och avropa material och tjänster från leverantörer.
* Bevaka leveranser och säkerställa att material ankommer enligt överenskommen tidplan.
* Aktivt utveckla och vårda relationer med leverantörer genom daglig kommunikation.
* Proaktivt hantera och förebygga leveransproblem och materialbrister.
* Samarbeta med strategiskt inköp för att följa upp och utvärdera leverantörernas prestationer och leveranssäkerhet.
Arbeta tvärfunktionellt för att säkerställa effektiva processer och standardiserade arbetssätt mellan olika interna funktioner. Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Vi söker en driven och analytisk inköpare med relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet. Du har god förståelse för inköpsprocesser, inklusive avtalshantering och kostnadskontroll, samt erfarenhet av att arbeta med olika systemstöd. Det är viktigt att du har goda kunskaper inom materialflöden, leveransvillkor och lageroptimering, samt erfarenhet av förhandlingar.
För att trivas i rollen tror vi att du är självständig, ambitiös och resultatorienterad. Du har en förmåga att snabbt förstå och analysera komplexa frågor, är systematisk och metodisk samt har ett öppet sinne för förändringar och nya arbetssätt.
Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Användning av Office 365 och andra affärssystem ingår i ditt dagliga arbete, och har du erfarenhet av våra affärssystem som LN och SAP ser vi det som meriterande.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Ett sammansvetsat team bestående av både operativa och strategiska inköpare.
Plats & omfattning
Plats: Örebro
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Form: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör även en bakgrundskontroll på alla som erbjuds anställning.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 15 februari, men vänta inte - tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
* Professionalism - vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat.
* Förtroende - vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda.
Hållbarhet - vi tar ansvar för människor, miljö och framtid. Ersättning

Undefined
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4554-43933437".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918)
EuroMaint Components & Materials AB Kontakt
CHRISTINA LUNDQVIST (+46) 76 0020744
9709834