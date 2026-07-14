Operativ Inköpare
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2026-07-14
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Operativ Inköpare – Vill du arbeta nära verksamheten och göra affärer som skapar värde?
Är du en affärsmässig inköpare som trivs i en operativ roll där du får ta ansvar, bygga relationer och driva inköp från behov till leverans? Har du erfarenhet av leverantörsförhandlingar och vill arbeta i en verksamhet där inköp är en strategiskt viktig funktion? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Vi söker nu en Operativ Inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos en väletablerad kund. Här får du en central roll där du arbetar nära verksamheten och säkerställer effektiva, affärsmässiga och kvalitativa inköp.
Om rollen Som Operativ Inköpare är du verksamhetens naturliga kontaktperson i inköpsfrågor och ansvarar för att inköp genomförs på ett affärsmässigt och strukturerat sätt. Du arbetar nära interna beställare, leverantörer och övriga inköpsfunktioner för att skapa effektiva inköpsprocesser och säkerställa hög leveranskvalitet.
Du kommer bland annat att:
Driva och genomföra operativa inköp.
Vara ett stöd till verksamheten i det dagliga inköpsarbetet.
Förhandla med leverantörer och säkerställa bästa kommersiella villkor.
Följa upp beställningar, ordererkännanden och leveranser.
Hantera reklamationer, garantiärenden och leverantörsfrågor.
Stödja vid granskning av leverantörsfakturor och säkerställa att inköp följer avtal och interna riktlinjer.
Delta i leverantörsuppföljning och förbättring av inköpsprocesser.
Bidra till utvecklingen av Purchase-to-Pay-processen (P2P).
Medverka vid implementering av nya avtal och utveckling av arbetssätt och affärssystem.
Vi söker dig som har
Relevant utbildning inom inköp, logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Flera års erfarenhet av operativt inköpsarbete.
Erfarenhet av leverantörsförhandlingar och kommersiella dialoger.
God förståelse för inköpsprocesser och affärsmässigt inköpsarbete.
Erfarenhet av inköps- och affärssystem.
God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vem är du? Vi tror att du är en engagerad och lösningsorienterad person som trivs med många kontaktytor. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt, är strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om att skapa goda relationer med både interna beställare och externa leverantörer.
Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har samtidigt en stark samarbetsförmåga. För dig är kvalitet, service och affärsmässighet en självklar del av det dagliga arbetet.
Vi erbjuder Detta är ett utvecklande konsultuppdrag där du får möjlighet att arbeta i en professionell inköpsorganisation med varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar. Du blir en viktig del av verksamheten och får möjlighet att bidra till utvecklingen av effektiva inköpsprocesser och ett modernt arbetssätt.
Omfattning: Uppdragsperiod: 17-aug-2026 - 30-sep-2027 Heltid: 100% Placering: Stockholm
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8066400-2100583". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
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114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
10002857