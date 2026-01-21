Operativ inköpare
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Är du en serviceinriktad och lösningsorienterad inköpare som trivs i en roll där du får ta ansvar, samarbeta och göra verklig skillnad? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Vi söker en operativ inköpare till vår inköpsorganisation inom Special Mission & Regional Aircraft (SMRA). I rollen som operativ inköpare får du ett varierat och utvecklande arbete i en internationell och tekniskt avancerad miljö och bidra till verksamhetens framgång.
Som operativ inköpare arbetar du i en bred inköpsroll med insyn i hela inköpskedjan. Du blir en del av tvärfunktionella leverantörsteam, där du tillsammans med strategiskt inköp, inköpskvalité och design, ansvarar för att säkerställa långsiktig support till våra projekt, program och kampanjer.
Special Mission and Regional Aircraft (SMRA), en del av affärsområde Aeronautics inom Saab, levererar avancerade flygplansmodifkationer, service och integrerade supportlösningar för en kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela dess livscykel. Vår affärsenhets mål är att upprätta och supportera våra kunders kapabilitet för att operera och underhålla system i världsklass, så som GlobalEye, Saab 340 och 2000.
I rollen som operativ inköpare kommer du bland annat att:
* Säkerställa inköp av material utifrån inköpsbehov
* Skapa inköpsorder, leveransbevaka och hantera fakturor
* Ta en aktiv roll i förbättrings- och utvecklingsarbete inom inköpsfunktion
* Hantera exportkontrollfrågor
* Delta i leverantörsutvärdering
* Identifiera, utveckla och säkra leverantörsbasen för att möta organisationens framtida behov
Den här rollen innebär ett helhetsansvar från behov till leverans, samt uppföljning och monitorering av våra leverantörer. Du kommer att ha en viktig roll i att utveckla både stora och små leverantörer genom samarbete, en bra dialog och leverantörsutvärdering.
Du har tidigare ett par års arbetslivserfarenhet av inköp, gärna i en roll som operativ/taktisk inköpare. Du trivs i en vardag där du får ta ansvar, lösa problem och driva arbetet framåt. För att lyckas i rollen är du prestigelös, serviceinriktad och ansvarstagande, med en positiv attityd och god samarbetsförmåga. Du är trygg i din kommunikation och uttrycker dig obehindrat på engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Har du dessutom erfarenhet av affärssystemet IFS och ett tekniskt intresse eller teknisk förståelse ser vi det som meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
