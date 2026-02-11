Operativ gruppchef, Varberg
2026-02-11
Som Gruppchef är du i hjärtat av verksamheten, där du leder och fördelar det dagliga arbetet för ditt team om cirka 10-20 personer. Du är en närvarande ledare som arbetar sida vid sida med ditt team för att säkerställa att vi håller våra deadlines och når våra mål. Du utvecklar och coachar cirka 2 teamledare som alla strävar efter att vi tillsammans ska uppnå våra gemensamma mål. Med din operativa insats bidrar du aktivt med förslag på förbättringar av arbetssätt och processer. Du rapporterar direkt till driftchefen och samarbetar nära med dina gruppchefs kollegor och Logistikchefen.
Rollen är heltid med tillsvidareanställning, inledd med 6 månaders provanställning. Arbetstiden är kväll eller helg.
Som ledare hos oss är du en förebild som lever som du lär. Du trivs med att vara operativ och är inte rädd för att ta i där det behövs. Du har förmågan att leda både personal och processer framåt i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö. Vår verksamhet är omfattande och komplex, och du och ditt team ser förändring som en naturlig del av arbetet.
För att lyckas i rollen tror vi att du har du :
Erfarenhet från snabbrörlig produktionsmiljö med stora logistiska flöden.
Erfarenhet av lager- eller logistikarbete.
Minst tre års ledarerfarenhet med personalansvar.
God simultankapacitet och förmåga att se helheten.
Om ansökan:
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213364-1836842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Logent Bemanning AB
432 32 VARBERG
