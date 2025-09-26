Operativ Flygledare till ATS Vidsel
2025-09-26
Vill du jobba i en spännande miljö med mycket nationell och internationell verksamhet med försvarsmakten i fokus. Då kan det här vara jobbet för dig!
ATS Vidsel är ett litet men väldigt unikt ATS. Vi jobbar i en spännande miljö med verksamma stridsflygdivisioner från olika förband och länder. Det är många olika verksamheter som bedrivs på och runt ATS Vidsel, allt från utprovning av olika system till färdighetsträning av piloter. ATS Vidsel ingår i gruppen TWR/APP Försvarsmakten. ATS Vidsel utövar inflygningskontrolltjänst i Vidsel TMA samt flygplatskontrolltjänst vid Vidsel flygplats. Verksamheten bedrivs mestadels militär flygövningstid men kan variera mycket beroende på önskemål från FM och FMV.
Din roll
Som operativ flygledare på ATS Vidsel kommer du att arbeta med en varierad flygverksamhet med både nationell och internationell prägel, i nära samarbete med övrig personal på ATS:et. Då verksamheten är regelstyrd, tar du alltid ansvar för att hålla dig uppdaterad och följa gällande bestämmelser och föreskrifter.
Du medverkar i fastställda schemalagda aktiviteter, verksamhets- och utbildningsdagar, gruppmöten och kompetenssäkringsprogram. I din roll ingår även att efter verksamhetens behov tjänstgöra som instruktör i operativ tjänst, simulator, samt EPN och LFV:s utbildningsverksamhet. Du är positivt inställd till att utföra andra arbetsuppgifter utanför den operativa tjänsten. Du sätter flygsäkerheten i första rummet och arbetar för att bidra till en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-09-26Profil
Vi söker dig som:
• Är operativ flygledare med behörighet/behörighetstillägg ADC/SUR, APS samt APP
• Är svensk medborgare
• Har godkänt behörighetstillägg för språkkunskaper.
• Har ett giltigt medical Klass 3
Det är meriterande om du:
• Jobbar med militär flygtrafikledning idag.
• Har SRA och Mil Påbyggnad.
• Har förståelse för och agerar utifrån LFV:s värderingar.Dina personliga egenskaper
För att lösa komplexa situationer behöver du ha förmåga att identifiera problem och analysera dem snabbt och korrekt. Du behöver även kunna planera och anpassa situationer och agera utifrån nya direktiv. Kommunikation är en central del och det är viktigt att kunna uttrycka sig klart och lyssna aktivt och anpassa din kommunikation till mottagaren. Då det ständigt sker utveckling och förändring behöver du se möjligheter i nya ideér och vara med och bidra att gruppen utvecklas framåt
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med placering vid ATS Vidsel. Tillträde enligt överenskommelse.För att få tjänstgöra på ATS:et krävs Mil påbyggnadsutbildning och för att komma ifråga behöver du genomföra den om du inte har den redan. Därefter påbörjas lokal behörighetsutbildning på ATS Vidsel.
Har du en anställning inom LFV idag är tjänsten en tillsvidareanställning. Har du inte en anställning inom LFV är tjänsten en tidsbegränsad anställning till dess att behörighet uppnås. Stationeringsort Vidsel.
Innan anställning genomför vi en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest.
LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor. Vi erbjuder ett utvecklande arbete tillsammans med lösningsorienterade, engagerade och nytänkande kollegor.
Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer. Testerna innehåller ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga och är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet.
Avdelningen Operations levererar flygtrafiktjänster för civil och militär luftfart. Verksamheten omfattar operativ flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst och flygvädertjänst. Vidare tillhandahålls verksamhetsinriktade stödtjänster för flygtrafiktjänstproduktionen och flygsektorn där bl.a. utbildning, färdplanering, dataanalyser, informationsförsörjning och olika typer av säkerhetsarbete ingår.
Operations levererar tjänster till Försvarsmaktens flygplatser, privata, kommunala och statliga flygplatser, samt till flygbolag och civila/militära piloter. Operations är också Försvarsmaktens kontaktyta in mot LFV. Totalt antal anställda inom Operations är ca 400. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://lfv.se/ Kontakt
HRBP Rekrytering
Pernilla Melkersson pernilla.melkersson@lfv.se Jobbnummer
9527528