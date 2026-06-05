Producent med planeringsansvar till Norrköpings Symfoniorkester
Scenkonst Öst AB / Kulturjobb / Norrköping Visa alla kulturjobb i Norrköping
2026-06-05
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Vill du verka i skärningspunkten mellan konstnärlig kvalitet och avancerad produktionsplanering? Som producent hos Norrköpings Symfoniorkester får du en central roll i att möjliggöra musikupplevelser på högsta nivå, i nära samspel med några av landets främsta konstnärliga krafter. Känner du dig hemma i den här rollen ser vi fram emot att höra från dig.
Vilka är vi?
Scenkonst Öst skapar scenkonst med både bredd och spets och verksamheten är till för alla i Östergötland. Scenkonst Öst består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester, Östgötateatern med Ung Scen Öst och Östgötamusiken. Organisationen omfattar också gemensamma stödfunktioner inom bland annat kommunikation, HR, IT, ekonomi och fastighet. Våra värdeord mod, respekt och delaktighet vägleder oss i det dagliga arbetet.
Norrköpings Symfoniorkester är en av Sveriges främsta symfoniorkestrar och erbjuder ett brett konserthusprogram med både klassisk repertoar och nyskriven musik. Här arbetar musiker, dirigenter, producenter och flera andra professioner tillsammans för att skapa publika upplevelser av hög kvalitet. Som producent med planeringsansvar får du en central roll i detta arbete.
Vad innebär rollen?
Som producent med planeringsansvar projektleder du flera av orkesterns konsertproduktioner från första planering till genomförande och uppföljning. Du ansvarar för att samordna produktionernas olika delar och arbetar nära konstnärlig chef, övriga producenter, musiker, gästartister, agenturer och interna stödfunktioner. Du är en del av SONs produktionsavdelning som leds av konstnärlig chef.
I rollen ingår budgetansvar för tilldelade produktioner samt arbete med avtal, researrangemang, boende och andra praktiska förutsättningar för gästartister och dirigenter. Du leder och förbereder produktionsmöten, följer upp ekonomi och avvikelser samt säkerställer att planeringen sker i enlighet med gällande avtal och interna riktlinjer.
Som planeringsansvarig har du dessutom ett övergripande ansvar för säsongs- och lokalplanering för hela konsertverksamheten. Det innebär att du arbetar långsiktigt och koordinerande i nära samarbete med konstnärlig chef, orkesterchef samt övriga producenter och programråd. I uppdraget kan även samproduktioner med andra delar av Scenkonst Öst ingå, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, tydlig kommunikation och ett strukturerat arbetssätt.
I det dagliga arbetet samarbetar du med många människor i ett stort antal olika yrken, från musiker, dirigenter och solister till teknisk och administrativ personal för att ge publiken bästa möjliga upplevelse. Du är tydlig och entusiasmerande och har förmåga att se saker ur flera perspektiv och snabbt omsätta ny information i handling när så krävs. Du tycker om att arbeta strukturerat och noggrant men stimuleras också av kreativa utmaningar.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Mycket god samarbetsförmåga, samt förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
God branschkännedom samt förståelse för konstnärliga processer.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av budgetansvar och planeringsansvar. Tidigare erfarenhet av orkesterinstitutioner är ett plus.
Vana att arbeta i digitala planeringsverktyg, såsom Event, OPAS eller motsvarande system är meriterande, liksom kunskaper inom avtalsrätt och upphovsrätt.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning.
Omfattning: 100%. Tjänsten innefattar visst kvälls- och helgarbete.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placering: Norrköping.
För frågor om tjänsten
Sofia Winiarski, Konstnärlig chef, Norrköpings Symfoniorkester
mailto:sofia.winiarski@norrkopingssymfoniorkester.se
Tfn: 070-349 06 10
Facklig kontaktperson
Jenny Sandström, Fackförbundet Scen & Film
mailto:jenny.sandstrom@ostgotateatern.se
Tfn: 073 – 335 96 20
Tanja Kaitaniemi, SYMF
mailto:tanja.kaitaniemi@norrkopingssymfoniorkester.se
Tfn: 070 – 888 88 81
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation eller ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scenkonst Öst AB
(org.nr 559015-4547)
Box 2144 (visa karta
)
600 02 NORRKÖPING Arbetsplats
Scenkonst Öst Jobbnummer
9949884