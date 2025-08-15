Operativ driftledare till Larmcentralen
Malmö kommun / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-08-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251872
Är du trygg i ledarrollen, van att agera i pressade situationer och har ett skarpt öga för ordning och tydlig kommunikation? Malmö stads larmcentral söker nu operativa driftledare med starkt ledarskap, teknisk förståelse och ett engagemang för samhällsnytta.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Som operativ driftledare ansvarar du för att leda och stötta larmoperatörerna i det dagliga arbetet. Du skapar struktur i stressade situationer, prioriterar insatser och fattar operativa beslut för att säkerställa trygg och effektiv drift. Du är chefens förlängda arm under arbetspass och en förebild som motiverar och engagerar teamet.
I rollen ingår också att:
•
Säkerställa bemanning och vid behov kalla in ersättare
•
Fördela arbetsuppgifter så att verksamheten fungerar dygnet runt
•
Koordinera akuta händelser och samverka med andra aktörer
•
Upprätthålla tydlig, strukturerad och situationsanpassad kommunikation - internt och externt
•
Följa upp tekniska system och dokumentera händelser i driftledarrapporter
•
Bidra till förbättringsarbete kring rutiner, metoder och teknik
•
Delta i möten och forum samt vara aktiv i både egen och verksamhetens utveckling
Vi erbjuder en samhällsviktig och varierad roll där du gör verklig skillnad - varje pass. Hos oss får du tydliga ansvarsområden, möjlighet att påverka och utveckla verksamheten samt arbeta nära engagerade kollegor i ett tryggt och kompetent team. Du jobbar enligt rullande schema, dygnet runt, alltid tillsammans med en annan driftledare.KvalifikationerKvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning samt godkända högskolestudier om minst 60
högskolepoäng inom exempelvis ledarskap, säkerhet,
samhällsvetenskap eller teknik.
• Erfarenhet av att arbeta i en operativ ledarroll
• Erfarenhet av att hantera snabba händelseförlopp under press.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
• Teknisk förståelse och erfarenhet av att arbeta med digitala operativa system.
Meriterande
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Andra språkkunskaper är också ett plus.
Vi söker dig som är en trygg och självgående ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet i teamet. Du tar ansvar för dina uppgifter, driver dina processer framåt och organiserar arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Med tydlig och lyhörd kommunikation skapar du goda förutsättningar för samarbete och ser till att budskap når fram. Du har lätt för att anpassa din kommunikation till olika situationer och individer, och leder med både tydlighet och närvaro.
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: Flera tjänster
Tillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare Kommunal
Devada Abazovic malmo-vard-omsorg.skane@kommunal.se 040 34 55 04 Jobbnummer
9460970