Operativ chef till Falck
2025-12-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Oxelösund
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Drivs du av att bygga framgångsrika team och starka kundrelationer? Som chef för Falcks enhet i Nyköping med omnejd är du den lokala ledaren som driver den dagliga verksamheten framåt. Vi tror att du är som bäst när du får kombinera ditt eget driv med styrkan av att ingå i ett större sammanhang, och ser ditt lokala bidrag som en viktig del av helheten och Falcks gemensamma mål.
Som chef på Falck hälsa och arbetsliv har du ett helhetsansvar för enhetens utveckling och resultat. Du jobbar nära dina kollegor på Falcks mottagningar i ditt geografiska kluster inom kund, kompetens-och bemanningsfrågor. Du rapporterar till Regionchef Mitt och ingår i den regionala ledningsgruppen. I rollen ingår ansvaret för våra mottagningar i Nyköping, Flen, Katrineholm och Oxelösund, och du fördelar din tid mellan dessa orter. Dina team består av engagerade företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, fysioterapeuter, rehabsamordnare m.fl. som varje dag gör skillnad för våra kunder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Ledarskap: Fullt personal- och arbetsmiljöansvar där du coachar och utvecklar dina medarbetare.
• Verksamhetsansvar: Säkerställa en effektiv verksamhetsplanering och en kvalitativ leverans mot kund.
• Ekonomi: Budget- och resultatansvar för enheten.
• Kund- och Affärsutveckling: Du ansvarar för att vårda och utveckla relationen med Falcks befintliga kunder. Genom ett starkt affärsfokus deltar du i kundmöten, agerar Falcks lokala ambassadör, nätverkar i näringslivet och fångar upp kundintressen i nära samarbete med vårt nationella säljteam.
För att lyckas i denna operativt präglade chefsroll ser vi att du har:
• Flerårig erfarenhet som chef med fullt personal- och arbetsmiljöansvar, inklusive lönesättning. Du är en van ledare för erfarna specialister, och har du dessutom erfarenhet av att leda personal inom hälso- och sjukvård är det meriterande.
• Dokumenterad erfarenhet av att driva en operativ verksamhet med fullt budget- och resultatansvar. Du är trygg i att hantera "den dagliga pulsen" med allt vad det innebär av resursplanering, schemaläggning och uppföljning för att få ihop verksamheten.
• En relevant eftergymnasial utbildning, gärna med en akademisk examen inom exempelvis ekonomi, ledarskap eller motsvarande.
• Erfarenhet av sälj och kundarbete.
• Goda IT-kunskaper (Officepaketet) och systemvana.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Som person är du en trygg ledare, duktig på att skapa engagemang och ett arbetsklimat som bygger på samarbete. Du är pragmatisk och flexibel och van vid att hantera en dynamisk vardag med många bollar och växla mellan ett operativt och strategiskt perspektiv.
Du delar Falcks Winning behaviours:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder Dig:
• Leda en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag som bidrar till förbättrad folkhälsa
• Ledarskapsutbildning enligt Falcks ledarskapsprinciper.
• Kollektivavtal, bra marknadsmässiga villkor.
Övrigt
Tjänstgöringsgrad 100 % med tillträde efter överenskommelse.
Tjänsten innebär resor i närområdet till kunder, samarbetspartners och andra enheter, vilket innebär att du måste ha körkort och gärna tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Regionchef Mitt, Lisa Bond, på lisa.bond@falck.com
. Vi tar inte emot ansökningar via email.
Välkommen med din ansökan senast 2025-01-15. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
