Operationssjuksköterska till Barnoperation dagvård
2025-09-25
Är du en engagerad och driven operationssjuksköterska med ett brinnande intresse för att arbeta med barn inom operationsvård? Vill du vara en del av ett specialiserat team där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter till utveckling? Då kan du vara den vi söker!
Du erbjuds
ett stimulerande arbete i en spännande miljö, där du får jobba med olika specialiteter inom ortopedi, urologi och kirurgi
goda möjligheter till engagemang inom ett utvalt ansvarsområde eller medverka i arbetsgrupper som bidrar till att utveckla verksamheten
ett lärorikt och varierande arbete tillsammans med erfarna kollegor.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Barnoperation Dagvård bedriver dagkirurgi av planerade och akuta operationer för barn mellan 6 månader och upp till 15 år. Vi tar emot cirka 2000 patienter per år inom urologi, kirurgi, ortopedi, reumatologi samt plastikkirurgi. Vår enhet är belägen i välanpassade lokaler i Q-huset på Karolinska Universitetssjukhuset Solna (gamla Astrid Lindgrens Barnsjukhus).
Dagoperation bemannar tre operationssalar fem dagar i veckan. På varje operationssal opereras mellan 3-7 patienter per dag. Enheten har en egen pre-postoperativ avdelning och ett välfungerande flöde.
Som operationssjuksköterska hos oss så kan vi utöver sedvanliga arbetsuppgifter som operationssjuksköterska på en operationsavdelning erbjuda ett jobb där ingen arbetsdag är den andra lik. Hela teamet hjälps åt, och vi har ett nära samarbete mellan våra olika professioner.
Vi söker dig som
tycker om att arbeta i en miljö med omväxlande tempo och omständigheter
förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
kan arbeta självständigt och ta eget ansvar för din utveckling inom din profession samt driva den framåt
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
vill bidra till att utveckla verksamheten.
Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Meriterande:
Erfarenhet av barnoperation eller dagkirurgi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Barn PMI
Barn-Perioperativ medicin och intensivvård bedriver sjukvård på hög internationell nivå. Vi ansvarar för transporter av svårt sjuka patienter och vård på BIVA/ECMO. https://www.karolinska.se/for-vardgivare/funktion-barn-perioperativ-medicin-intensivvard-och-transport/
