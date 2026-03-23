Operationsassistent
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Core Facilities vid Sahlgrenska akademin är en GU-gemensam forskningsinfrastruktur där Experimentell Biomedicin (EBM) ingår som en enhet. EBM hanterar in vivo försök inom den medicinska forskningen och har ca 60 anställda som ger support, utbildning och assistans till olika forskargrupper och användare. Nu söker EBM en Operationsassistent till vår stordjurs- och operationsenhet.
Arbetsuppgifter
Som operationsassistent kommer du att ingå i ett team om tre personer inom EBMs operationsenhet, som ger support och assistans till användare inom forskning och utbildning. Arbetsuppgifterna inkluderar förberedelser inför operation, enklare kirurgiska ingrepp samt att ansvara för anestesi och assistera forskare, sjukvårdspersonal och övriga användare under operativa ingrepp och färdighetsträning. Vidare ansvarar teamet tillsammans för skötsel av operationsenhetens operationssalar och utrustning, så som respiratorer, övervaksmonitorer, pumpar, blodgasmaskiner och C-bågar. I arbetsuppgifterna ingår också instrumenthantering med autoklavering, sterilförpackning, skötsel av instrument etc. och du fungerar som kontaktperson för olika forskargrupper. Även djurskötsel ingår då operationsenheten arbetar integrerat med stordjursenheten.
Rollen är hands-on och innebär operativt ansvar och säkerställande av kvalitet och leverans från det egna teamet. Principerna för 3 R (Replace, Reduce, Refine) är prioriterade områden i den dagliga verksamheten med djuren i forsknings-och utbildningsprocessen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av djur och vill arbeta inom forskning och utbildning. Du har en relevant utbildning så som djursjukskötare och erfarenhet av att arbeta med djur samt anestesi för olika djurslag. Du ska vara flexibel, ha god förmåga att arbeta självständigt med ansvar för ditt eget arbete och funktion samt kunna arbeta med kollegor i team. Du skall ha visad god förmåga att arbeta målinriktat med hög kvalitet och kunna samverka med forskare och användare inom universitet och sjukvård samt med externa kunder. Vi värdesätter ett stort personligt engagemang, nyfikenhet samt öppenhet för nya idéer/utmaningar och en vilja att utvecklas och ta dig an nya ansvarsområden. Du har god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift, på svenska och engelska då dessa båda språk talas bland kollegor och EBMs användare.
Önskvärt och meriterande är erfarenhet av forskning och visad förmåga att självständigt ansvara för och utföra de arbetsuppgifter som är kopplade till arbetet inom en operationsavdelning.
Vi kommer att fästa stor vikt vid din samarbetsförmåga.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning på heltid, 100%, med placering vid Experimentell Biomedicin (EBM), Sahlgrenska akademin. Viss oregelbunden arbetstid förekommer. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Att vara statligt anställd har många fördelar, här är några av dem:
• 28 - 35 semesterdagar per år.
• Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår.
• Du får gå till läkare och tandläkare på betald arbetstid och vid sjukskrivningar över 14 dagar betalar arbetsgivaren sjukpenningtillägg.
• Ersättning för läkemedelskostnader och läkarbesök.
• Föräldrapenningtillägg.
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till en friskvårdstimme per
• Möjlighet till
• Flexibel
• Gratis gym på
Tillsättningsförfarande
Sökande kommer att utvärderas utifrån bifogade handlingar, intervjuer och referenser.
Kontaktuppgifter för anställningen
Kontakta gärna enhetsledare Sara Baltra, sara.baltra@ebm.gu.se
, för ytterligare information om arbetet.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-04-13
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
