Operationsanalytiker inom militärt försvar
2025-10-17
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Lockas du av att arbeta med komplexa frågor som bidrar till totalförsvarets utveckling? Har du erfarenhet av analysarbete och är intresserad av att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt som stöd för beslut? Då kanske just du är den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Som analytiker arbetar du med olika frågeställningar i syfte att utarbeta besluts- och kunskapsunderlag som kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom det militära försvaret. Analytiskt stöd såväl som metodutveckling, utredningar och forskning är några av arbetsuppgifterna.
Arbetet bedrivs både självständigt och tillsammans med uppdragsgivare och kollegor. Uppgifterna kan ha såväl långsiktigt fokus som arbete med korta tidsförhållanden och snabba slutsatser. Arbetet utförs av våra operationsanalytiker både på FOI i Kista och på plats hos Försvarsmakten antingen på Högkvarteret eller på någon av försvarsgrensstaberna på Muskö, i Uppsala eller i Enköping. Till viss del kan fält- och övningsverksamhet med obekväm arbetstid förekomma.
Om avdelningen
Tillsammans utgör våra medarbetare på avdelningen Försvarsanalys en unik analysorganisation med en stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner. Avdelningen kännetecknas av vår förmåga att kombinera analyser och forskning för att tvärvetenskapligt identifiera, beskriva och lösa komplexa problem. Många av våra analytiker arbetar integrerat hos våra uppdragsgivare för att direkt stödja olika utrednings- och planeringsarbeten. Våra främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi bidrar till bättre ömsesidig förståelse mellan totalförsvarets aktörer och till att förstärka samhällets möjligheter att möta framtida utmaningar.
Har du den kompetensprofil vi behöver?
Vi söker dig som har
akademisk utbildning på master- eller magisternivå inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap eller är civilingenjör, alternativt förvärvat motsvarande kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet eller annan relevant utbildning som bedöms ge likvärdiga kunskaper och färdigheter.
5 till 10 års erfarenhet av kvalificerat analysarbete, forskning eller utredningar av relevans för vår verksamhet.
kunskap om kvalitativa och/eller kvantitativa analytiska metoder.
goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
Du får också gärna ha
kunskap om totalförsvar, särskilt inom det militära försvaret.
erfarenhet från totalförsvarsområdet.
erfarenhet av uppdragsledning.
För att trivas i rollen samarbetar du bra med såväl kollegor som uppdragsgivare och andra intressenter. Du har mycket god problemlösande analysförmåga som gör att du kan hantera och analysera komplexa problem. Du behöver även kunna arbeta självständigt och anpassa ditt förhållningssätt till situationen. Du har dessutom hög integritet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 9 november!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Marlene Johansson, Ida Källén eller Jenny Lundén. Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S-ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
