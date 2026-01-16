Operations Support Till Dfds Nya Lager I Jönköping
Dfds Professionals AB / Speditörsjobb / Jönköping Visa alla speditörsjobb i Jönköping
2026-01-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dfds Professionals AB i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
, Eksjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Som Operations Support är du den som stöttar produktionen och ser till att flödet fungerar på ett effektivt sätt under dagen. I kontakt med interna och externa parter är du den som ser till att inkommande order hanteras korrekt och går i väg i rätt tid. Du förvaltar bokningssystem för in- och utleveranser och tar emot chaufförer, vilket innebär att du har helhetsinsyn på flödena.
En vanlig dag på arbetet innebär att du lägger in ordar i systemet, och följer upp om ordern stämmer eller om avvikelser förekommer. Vid avvikelser är det du som för inventeringsarbetet där du utreder var avvikelserna finns. Saldosäkerhet är något som du arbetar aktivt med. Du ser även till att alla kunder får sina avtalade rapporter på daglig basis.
För att detta arbete ska kunna bedrivas fullt ut har du även en tät kommunikation med DFDS lagerpersonal som utför det dagliga arbetet. Du är även den som är behjälplig i de system som hanteras på siten.Utöver detta kan andra administrativa arbetsuppgifter tillkomma allt för att få verksamheten att flyta på bästa möjliga sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Orderhantering
Administrera bokningssystem för in/utleveranser samt ansvarar för chaufförsmottagning
Daglig rapporthantering
Lagersäkerhet
Upprätta rutiner
Bokning av transporter
Fakturering Profil
Du är strukturerad och noggrann, vilket gör att du hanterar varierande arbetsdagar på ett effektivt sätt - särskilt i uppstarten av nya projekt. Vi söker dig som är lösningsorienterad och flexibel, med förmåga att snabbt växla mellan olika uppgifter. Framför allt bidrar du med energi och engagemang som driver vårt gemensamma mål: att skapa Sveriges bästa lager.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet inom logistik och/eller lager
Erfarenhet av att arbeta i lagersystem, gärna Ongoing eller LEA
Goda administrativa färdigheter och vana vid Office-paketet (särskilt Excel)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Stor vikt läggs vid din personlighet och förmåga att passa in i teamet.
Vi ser gärna att du har
Relevant erfarenhet inom logistik och/eller lager
Van vid att arbeta i lagersystem, gärna i Ongoing och/eller LEA
Goda administrativa egenskaper
God datorvana bl.a. Office-paketet (främst Excel)
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är fördelad mån-fre kl 7:00-16:00.
Ansök med ditt CV samt skriv ett personligt brev om varför du skulle passa i denna roll - vi tar ej emot ansökningar via e-post. Ansökningar och intervjuer kommer att utföras löpande, vilket kan innebära att tjänsten kan ha tillsatts innan ansökningstiden har löpt ut.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
DFDS Group
DFDS Group har 10 000 anställda i 25 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa med årliga intäkter på 2,0 miljarder EUR. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
DFDS | Jönköping | Transport | Logistik | Organisation | Support | System | Operativt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7066226-1793764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://dfdsprofessionals.teamtailor.com
Södra Stigamo (visa karta
)
555 92 JÖNKÖPING Arbetsplats
Dfds Professionals Jobbnummer
9688949